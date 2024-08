Pese a Amenazas de Muerte, Autoridades Dejan Sin Protección a la Buscadora Karla Martínez

El domingo pasado, Karla Martínez, integrante del colectivo de búsqueda de desaparecidos Hasta Encontrarte, recibió amenazas contra su vida. Se lo comunicó al gobierno federal, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del que es parte, pero no ha recibido protección adecuada.

“Las amenazas que recibí en días pasados son muy fuertes, son directas, con una fecha de plazo inclusive, y de todo esto tiene ya conocimiento el Mecanismo, pero no actúan y yo me siento muy vulnerable”, señala la activista.

Martínez ha tenido que recurrir al propio protocolo de resguardo que ha elaborado para sus integrantes el colectivo Hasta Encontrarte, ante la falta de respuesta integral y oportuna del Estado mexicano para protegerla.

La buscadora, quien vive en Irapuato, Guanajuato, y busca a su hermano Juan Valentín Martínez, desaparecido desde 2020, señala que no le han asignado escoltas para que la protejan en caso de que se suscite algún ataque contra ella en estos días.

Solo por las noches

De hecho, cuenta que ella sí contaba con elementos de seguridad que la protegían 24/7, porque ya antes ha recibido amenazas, pero hace dos meses las autoridades se los retiraron, sin que hubiera una evaluación que dijera que ya no corre riesgo. Y es en ese contexto en el que ha vuelto a ser amenazada.

“Desde hace tiempo me dejaron una patrulla por las noches afuera de mi domicilio, pero en todo el día no hay seguridad, tengo también un botón de pánico, pero a veces no tiene batería”, dice la buscadora.

Ante esto el colectivo Hasta Encontrarte ha tomado como medida de protección detener las búsquedas en campo y la activista ha tenido que esconderse y cambiar de ubicación constantemente para intentar mantenerse a salvo.

El propio Hasta Encontrarte y otros grupos como Colectivo Solecito, de Veracruz; Siguiendo Tus Pasos, de Ensenada; Madres Unidas y Fuertes, de Mexicalli, y una Nación Buscándote, de Tijuana, estos tres últimos en Baja California, lanzaron un comunicado para exigir a las autoridades de todos los niveles medidas de protección efectivas para garantizar la seguridad e integridad de quienes buscan a sus familiares desaparecidos, en un contexto agravado por la permanencia de la violencia y la impunidad.

“No dejaremos de responsabilizar a las autoridades de todos los niveles por fallar en su obligación de proteger nuestras vidas y detener esta crisis de desaparición”, subrayan los colectivos en el comunicado.

La entidad más mortífera del país para los buscadores es justamente Guanajuato, con cinco asesinatos, de 2020 a la fecha, los de Rosario Zavala, Javier Barajas, Jorge Ulises Cardona, Carmen Vázquez y Teresa Magueyal y la desaparición de Lorenza Cano.

