Apagón Masivo Afecta Mérida: ¿Por Qué Hay Corte de Luz y Cuándo se Reanudará Servicio?

Un apagón masivo se registró en Mérida hoy, 13 de noviembre de 2025, lo que afectó casas, tiendas de autoservicio, gasolineras y pequeños restaurantes del norte de esta ciudad yucateca.

¿A qué se debe el apagón masivo?

Se trata de un corte de luz programado, debido a los trabajos de modernización en la denominada Glorieta City Center.

La CFE informó que la interrupción del servicio de este jueves, que inició a las 07:00 horas, terminará a las 18:00 horas.

Esa situación afectó a varias colonias y fraccionamientos en el norte de Mérida, por lo que hospitales, plazas comerciales y algunas tiendas tuvieron que implementar acciones e instalar plantas para prevenir afectaciones.

Cabe señalar que esta zona es la más importante de Mérida por el potencial económico que representa.

Área afectada por el corte de luz

En redes sociales, la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Yucatán compartió un mapa con las zonas afectadas por el corte de luz. Precisó que se trata de áreas aledañas al distribuidor vial de City Center.

“Durante este periodo se suspenderá temporalmente el suministro eléctrico, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias. Agradecemos su comprensión ante las posibles molestias y les invitamos a mantenerse atentos a los avisos oficiales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, indicó la dependencia.

Mapa de área afectada por apagón en Mérida. Foto: Facebook Secretaría de Obras Públicas del Estado de Yucatán

Bajas en la presión del agua

Por su parte, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán alertó que derivado de las labores de la CFE al norte de Mérida, los sistemas "Cocoyoles", "Algarrobo" y "Punta Lago" experimentarían bajas de presión.

“Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradecemos su comprensión y paciencia. Una vez restablecida la energía eléctrica, el servicio se regularizará de manera habitual”, señaló en la red social X.

