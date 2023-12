Detectan Solicitudes Duplicadas de Apoyo para Damnificados por Huracán Otis en Acapulco

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, informó hoy 20 de diciembre de 2023 que han detectado registros duplicados de personas que se han inscrito para recibir apoyos por los daños ocasionados por el paso del huracán Otis en Acapulco.

La funcionaria federal habló durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en Acapulco, Guerrero, desde donde señaló que "tenemos personas que se han registrado hasta 6 veces, pero tenemos un mecanismo para detectar duplicidades".

Insistir en la ciudadanía que entre todos debemos ayudar porque los recursos son del pueblo, de la ciudadanía.

Por otra parte, Ariadna Montiel habló en torno a las personas que resultaron damnificadas, pero no están en el censo y dijo que en enero de 2024 "vamos a hacer estas revisiones para que nos permitan avanzar. Los más han sido atendidos; sin embargo, alguna persona que por emergencia salió del lugar (se le dará atención)".

Hemos estado registrando en un formato de atención ciudadana los datos, pero el viernes haremos una llamada telefónica para tener una mayor atención.

Aseguró que se está tratando de abatir la tramitología. "Sí tenemos que pedir alguna información que el Presidente ha establecido, como el certificado de posesión; sientan la tranquilidad que aquí vamos a estar y en enero vamos a atender todos estos casos".

Los que no fueron censados sí van a ser tomados en cuenta: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador también habló acerca del caso de quienes no están en el registro de damnificados y reiteró que sí recibirán apoyos.

Todos los que fueron damnificados recibirán apoyos, si no fueron censados o no estaban, no se les va a excluir, serán tomados en cuenta, nada más que se tienen que acercar a los módulos y ahí plantearlo.

López Obrador destacó que "nos está funcionando muy bien el método (de entrega e apoyos) porque no hay intermediarios; si no se hace de manera directa llegan los pseudolíderes, más ahora que es época electoral".

Además, criticó que "no dudo que hay quienes quieren, cuando menos, tomarse la foto entregando un refrigerador. No, (el apoyo debe entregarse) directo, en los módulos, pero sí decirle a los que no fueron censados por alguna razón que sí van a ser tomados en cuenta, que hay todavía tiempo".

Aquí vamos a estar con ustedes hasta que levantemos entre todos a Acapulco.

¿Cuándo entregarán certificado de posesión de vivienda?

Andrés Manuel López Obrador explicó en qué momento entregarán el certificado de vivienda, debido a que detectaron que muchas casas dañadas carecen de escrituras, y aseguró que será un documento firmado por él mismo.

El certificado lo voy a formar personalmente, me va a salir el callo porque son 250 mil. Estamos buscando el mecanismo legal, pero lo que queremos es darle (a los damnificados) un certificado del Presidente.

Tras asegurar que se está buscando el mecanismo legal para llevar a cabo la emisión del certificado de posesión, recalcó que éste "se va a ir entregando conforme vayan terminando su construcción. Van terminando su construcción (de la vivienda), ahí está su papel".

