Asaltan, Amenazan y Golpean a Fieles Durante Vigilia de Semana Santa en Capilla de Tlaxcala

La madrugada de este Sábado Santo, un grupo de personas irrumpió en una capilla de adoración del Santísimo Sacramento instalada de manera temporal en la comunidad de San Lucas Cuauhtelulpan, en el municipio de Xicohténcatl, donde se realizaban actividades con motivo de la Semana Santa.

De acuerdo con la Diócesis de Tlaxcala, en el lugar se encontraban fieles que participaban en una vigilia de oración, quienes fueron sorprendidos por los agresores. Los asistentes fueron amenazados, golpeados y despojados de sus pertenencias, en un hecho que generó preocupación entre la comunidad religiosa.

La situación se agravó debido a que los responsables sustrajeron el copón que contenía hostias consagradas, consideradas sagradas dentro de la fe católica, lo que ha sido calificado por la Iglesia como un acto particularmente grave.

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Alarma y rechazo

La diócesis expresó su rechazo ante lo ocurrido y manifestó su solidaridad con las víctimas, señalando que lo más preocupante es la afectación a la integridad física y emocional de las personas que se encontraban en el sitio. Asimismo, confió en que los afectados puedan recuperar pronto la tranquilidad y la armonía.

En su posicionamiento, la Iglesia local también hizo un llamado a la comunidad a intensificar la oración, no solo por las víctimas, sino también por quienes cometieron el robo, con la intención de que reflexionen sobre la gravedad de sus acciones y devuelvan lo sustraído.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos, mientras que se espera la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad en la zona durante las celebraciones religiosas.

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