Feminicidio y Nombramiento del Canciller, en el Centro de la Agenda del Senado la Próxima Semana

De acuerdo con lo publicado por la senadora Laura Itzel Castillo en su cuenta de X, el Senado iniciará la semana con una agenda diversa, aunque con dos temas que concentran especial atención: el avance legislativo en torno al feminicidio y el proceso de nombramiento del nuevo canciller.

En materia de justicia y derechos de las mujeres, se informó que el Senado recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar el artículo 73 constitucional, vinculada a la Ley General relativa al feminicidio. La propuesta será turnada a comisiones unidas para su análisis, con miras a que, una vez dictaminada, pueda discutirse y eventualmente aprobarse en el pleno.

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Por otro lado, también se encuentra en espera la propuesta del ejecutivo federal para designar a Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Este nombramiento deberá ser ratificado por la Cámara de Senadores, lo que lo convierte en uno de los puntos políticos más relevantes de la semana.

Ahorro bancario, infraestructura y más

Además de estos temas, la agenda contempla la ratificación de un integrante de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

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En el plano legislativo, se prevé el análisis de minutas como la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, junto con reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como cambios al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación.

Finalmente, se informará al pleno sobre la recepción de los Precriterios de Política Económica del Paquete Presupuestal 2027, un documento clave para la planeación financiera del país. Esta agenda está sujeta a posibles cambios conforme avancen los trabajos legislativos.

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