Muere Turista de Nezahualcóyotl al Ahogarse en Puerto Marqués, Acapulco

Un turista originario del Estado de México perdió la vida la hoy, sábado 4 de abril tras ahogarse en la playa de Puerto Marqués, en Acapulco, en pleno periodo vacacional de Semana Santa.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre ingresó al mar cuando fue sorprendido por el fuerte oleaje. Testigos señalaron que una ola lo revolcó y lo arrastró, lo que le impidió salir por sus propios medios. Personas en el lugar alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Elementos de rescate acudieron rápidamente para brindarle auxilio y lograron sacarlo del agua; sin embargo, pese a los esfuerzos por reanimarlo, el turista ya no contaba con signos vitales al momento de su atención.

Autoridades locales acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, mientras que se dio aviso a sus familiares.

Acapulco, de los destinos más visitados

Este hecho ocurre en uno de los destinos más visitados del puerto durante la temporada vacacional, cuando miles de turistas arriban a las playas de Acapulco para disfrutar del mar y el clima.

Ante esta situación, autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a los visitantes a extremar precauciones al ingresar al mar, especialmente en playas con oleaje elevado. Asimismo, exhortaron a respetar en todo momento las indicaciones de los salvavidas, así como las banderas de advertencia colocadas en la franja costera.

Durante Semana Santa, los operativos de vigilancia se refuerzan en distintas playas del país; sin embargo, se insiste en que la prevención y la responsabilidad individual son fundamentales para evitar tragedias.

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