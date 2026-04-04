Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 4 de Abril 2026

Este sábado 4 de abril se prevén afectaciones en diversas carreteras del país debido a bloqueos, cierres parciales, accidentes y alta afluencia vehicular, en el marco del periodo vacacional de Semana Santa, por lo que autoridades piden a los automovilistas extremar precauciones y planificar sus traslados.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional, a través de su división de carreteras, y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), se han registrado complicaciones en distintos tramos por el incremento de viajeros, así como por manifestaciones y siniestros viales, lo que podría generar congestionamientos y cierres intermitentes en autopistas clave.

Además, se contemplan marchas y movilizaciones sociales que podrían impactar vialidades urbanas y accesos carreteros, incrementando los tiempos de traslado, especialmente en zonas de alta circulación. Ante este panorama, se exhorta a los conductores a consultar en tiempo real el estado de las vías, salir con anticipación, respetar los límites de velocidad y considerar rutas alternas para reducir riesgos durante el viaje.

Historias recomendadas:

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

19:14 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Cuernavaca, dirección CDMX. Registra carga vehicular intensa, por periodo vacacional. Maneja con precaución.

19:13 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 96, dirección Cuernavaca. Registra carga vehicular intensa, por periodo vacacional.

19:13 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección CDMX. Registra carga vehicular, por periodo vacacional.

19:00 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán. Carga vehicular en dirección CDMX, por periodo vacacional. Maneja con precaución.

17:50 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Estación Don - Navojoa, km 77, dirección Estación Don. Registra reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).

17:48 horas. Se registra lluvia en la autopista México-Cuernavaca del km 19 al 28. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

17:36 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 96. Continúa carga vehicular en dirección Cuernavaca, por periodo vacacional.

16:30 Horas. En autopista México-Puebla se registra lluvia. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

16:29 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 100, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

15:57 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 100, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

15:49 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Estación Don - Navojoa, km 77, dirección Navojoa. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (trasvase de carga). Maneja con precaución.

15:31 Horas. En Oaxaca se registra cierre total de circulación por accidente cerca del km 368+300, de la carretera Pinotepa Nacional -Salina Cruz.

Vuelca pipa. Foto: Guardia Nacional

15:30 Horas. Volcadura en autopista a saltillo km 88 / Santa Catarina NL

Volcadura de Nuevo León. Foto: N+

14:54 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Cuernavaca - Acapulco, dirección Cuernavaca. Continúa carga vehicular, por periodo vacacional. Maneja con precaución.

14:39 Horas. AVISO IMPORTANTE

Autopista México-Cuernavaca, dirección CDMX. Registra carga vehicular en diversos puntos de la autopista, por periodo vacacional:

Km 19, a la altura del Puente Chimalcoyotl.

Km 24, a la altura de la incorporación al Viaducto Elevado Tlalpan.

Km 31, a la altura del Poblado de Topilejo.

km 47, a la altura de los Arcos Morelos - Ciudad de México.

13:23 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Cuernavaca, km 36, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

12:48 Horas. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 96. Registra carga vehicular en dirección Cuernavaca, por periodo vacacional.

12:14 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 0, dirección La Tinaja. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

11:18 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Estación Don - Navojoa, km 77, dirección Navojoa. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tracto camión).

10:51 Horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 0, dirección La Tinaja. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de tracto camión siniestrado).

10:22 Horas. Autopista Isla - Acayucan, km 170, dirección Isla. Se informa a las personas usuarias que continúa reducción de carriles. El personal se encuentra realizando las labores de trasvase de combustible.

09:18 Horas. Reportan un accidente contra el muro de contención sobre el Paso Exprés a la altura de bridgestone, dirección CDMX en carriles laterales.

09:11 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Estación Don - Navojoa, km 77, dirección Navojoa. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tracto camión).

08:53 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Libramiento Cuernavaca, km 87, dirección CDMX. El accidente en carriles laterales ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

08:36 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 35, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de incidente (camioneta con falla mecánica). Maneja con precaución.

07:40 Horas. Autopista Isla - Acayucan, km 170, dirección Isla. Se informa a las personas usuarias que continúa reducción de carriles. El personal se encuentra realizando las labores de trasvase de combustible.

07:38 Horas. En Veracruz se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 046+700, de la carretera Ent. La Tinaja - Veracruz, con dirección al Córdoba, Ver. Atienda indicación vial.

07:21 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Libramiento Cuernavaca, km 87, dirección CDMX. Reducción de carriles laterales por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.

07:19 Horas ESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 261, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido.

07:17 Horas. IERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 0, dirección La Tinaja. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (trasvase de carga). Circulación lenta en la zona. Maneja con precaución.

06:35 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 261, dirección Cuernavaca. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (tracto camión siniestrado). Maneja con precaución.

06:03 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 0, dirección La Tinaja. Reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Circulación lenta en la zona.

05:36 Horas. En Puebla se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 007+500, de la carretera Puebla - Tlaxcala. Atienda indicación vial. Una persona muerta fue el resultado de este accidente.

Choque en Puebla. Foto: Guardia Nacional

05:11 Horas. En Puebla se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 069+500, de la carretera México-Puebla, con dirección a Ciudad de México. Atienda indicación vial.

Foto: Guardia Nacional

05:14 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista La Carbonera - Puerto México, km 206, dirección La Carbonera. El accidente ha sido atendido, por lo que se restablece la circulación desde la Plaza de Cobro Los Chorros.

04:32 Horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista La Carbonera - Puerto México, km 206, dirección La Carbonera. Continúa cierre a la circulación por atención del accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).