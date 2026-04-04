Carretera México-Cuernavaca en Vivo Hoy, Sábado 4 de Abril

Este sábado 4 de abril, la autopista México-Cuernavaca registra alta afluencia vehicular debido a la continuidad de las vacaciones de Semana Santa, convirtiéndose en una de las principales vías de salida para miles de capitalinos que se dirigen hacia destinos turísticos del sur del país.

Esta importante carretera conecta con la Autopista del Sol, ruta clave para quienes viajan rumbo a Acapulco y otros destinos de playa, lo que incrementa el flujo vehicular y eleva el riesgo de congestionamientos, accidentes o retrasos en distintos tramos.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), es fundamental que los automovilistas se mantengan atentos a los reportes en tiempo real sobre posibles percances, bloqueos o manifestaciones que puedan afectar la circulación a lo largo del día.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan anticipar la salida, respetar los límites de velocidad y mantener distancia entre vehículos para evitar incidentes. Asimismo, se sugiere considerar rutas alternas como el Viaducto Elevado Tlalpan o la carretera federal libre, especialmente en caso de carga vehicular intensa.

A continuación, te presentamos el estado y avance en tiempo real de la carretera México-Cuernavaca en ambos sentidos.

19:14 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Cuernavaca, dirección CDMX. Registra carga vehicular intensa, por periodo vacacional. Maneja con precaución.

19:13 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 96, dirección Cuernavaca. Registra carga vehicular intensa, por periodo vacacional.

17:48 horas. Se registra lluvia en la autopista México-Cuernavaca del km 19 al 28. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

15:57 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 100, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

14:54 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Cuernavaca - Acapulco, dirección Cuernavaca. Continúa carga vehicular, por periodo vacacional. Maneja con precaución.

14:39 Horas. AVISO IMPORTANTE

Autopista México-Cuernavaca, dirección CDMX. Registra carga vehicular en diversos puntos de la autopista, por periodo vacacional:

Km 19, a la altura del Puente Chimalcoyotl.

Km 24, a la altura de la incorporación al Viaducto Elevado Tlalpan.

Km 31, a la altura del Poblado de Topilejo.

km 47, a la altura de los Arcos Morelos - Ciudad de México.

13:23 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Cuernavaca, km 36, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

12:48 Horas. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 96. Registra carga vehicular en dirección Cuernavaca, por periodo vacacional.

09:28 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 35, dirección Cuernavaca. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

07:21 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Libramiento Cuernavaca, km 87, dirección CDMX. Reducción de carriles laterales por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.

07:19 Horas ESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 261, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido.

06:35 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 261, dirección Cuernavaca. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (tracto camión siniestrado). Maneja con precaución.

04:47 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 174, dirección Cuernavaca. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución

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