Ceci Flores Agradece Apoyo y Anuncia que Continuará la Búsqueda de su Otro Hijo en Sinaloa

La madre buscadora Ceci Flores compartió un mensaje en su cuenta de X después de dar sepultura a los restos de su hijo, Marco Antonio, en el que expresó su profundo dolor, agradecimiento y determinación de continuar con su labor.

En su mensaje, Flores agradeció a la ciudadanía, autoridades y medios de comunicación por el acompañamiento durante el proceso que inició con el hallazgo de los restos de su hijo, seguido de las pruebas de ADN y finalmente su entierro. Reconoció que han sido días “terribles”, marcados por el sufrimiento y la dificultad de asimilar la pérdida.

“Me lo Llevo con Amor y Dolor”: Madre Buscadora Ceci Flores Recoge Restos de su Hijo en Sonora

La activista describió el proceso como devastador: desde el momento en que localizó los restos, hasta tenerlos en casa y enfrentar el momento de despedirse definitivamente. Señaló que aún se encuentra en una “negación terrible” y que apenas comienza a dimensionar el dolor tras perder la esperanza de encontrarlo con vida. “Tener que soltarlo ya, saber que se acabó la esperanza que empezó el verdadero dolor”, reconoció.

Rumbo a Sinaloa

Sin embargo, subrayó que la lucha no puede detenerse. Recordó que su hijo Alejandro continúa desaparecido desde el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis, Sinaloa, por lo que anunció que se trasladará a ese estado para seguir su búsqueda y la de otras personas desaparecidas.

Solo quiero decirles gracias por tanto cariño demostrado a mi persona a quienes mandaron su mensajito de apoyo solidaridad y empatía gracias autoridades federales y estatales a sociedad civil y a medios de comunicación por estar al pendiente en el proceso de velación y sepultura… pic.twitter.com/D4It5Kqkd8 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) April 4, 2026

Flores enfatizó que, aunque cambiará temporalmente su enfoque hacia Sinaloa, no abandonará el acompañamiento a las madres buscadoras en Sonora. Aseguró que seguirá firme en su causa.

“No voy a abandonar a las madres buscadoras de Sonora, no voy a detener esta lucha”, aunque precisó que no podrá mantener el mismo ritmo “al 100% en Sonora porque me voy a Sinaloa”, precisó.

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