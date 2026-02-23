Así Es el Zoológico de Guadalajara Donde Durmieron Más de Mil Visitantes tras Operativo

Más de mil visitantes se vieron obligados a pernoctar en el Zoológico de Guadalajara. Su salida fue bloqueada durante la tarde del 22 de febrero, tras la violencia que se registró en Jalisco ante el operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Mil 200 visitantes tuvieron que pernoctar en el estacionamiento y fueron socorridos por el DIF y la Policía Estatal.

Mil 200 visitantes quedaron varados en el Zoológico de Guadalajara

Durante la tarde del 22 de febrero, los visitantes del Zoológico de Guadalajara, ubicado en Huentitán El Bajo, se vieron obligados a permanecer en el parque. Autoridades estatales sitiaron el zoológico ante la violencia que se registró en Jalisco tras el operativo federal donde fue abarido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los visitantes varados provenían de estados como Guanajuato, Zacatecas y Aguascalientes. Todos ellos fueron socorridos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco (DIF Jalisco), que proveyó alimentos, así como pañales, cobijas y otros víveres básicos. También acudió la Cruz Verde para atender a los visitantes, según informó el gobierno municipal de Guadalajara.

Un total de 21 autobuses, cinco furgonetas y cuatro vehículos particulares solo pudieron abandonar el Zoológico de Guadalajara hasta el 23 de febrero. Hacia las dos de la tarde del día lunes aún había turistas varados en la zona.

Algunos optaron por no salir en los autobuses, que tuvieron que abandonar la zona escoltados por la Guardia Nacional, y en cambio se trasladaron en vehículos particulares.

¿Dónde queda el Zoológico de Guadalajara?

El Zoológico de Guadalajara se ubica en Huentitán el Bajo, al extremo norte del municipio de Guadalajara. El parque colinda también con la localidad de Huentitán el Alto, célebre por ser el lugar de origen de Vicente Fernández.

El área donde se ubica el zoológico colinda con un sistema de depresiones que franquea el norte del municipio, especialmente la Barranca de Huentitán, una zona natural protegida que abarca seis municipios y que tiene una profundidad promedio de 600 metros.

De ahí que algunos visitantes señalaran posteriormente que no recibieron noticias de los hechos violentos ocurridos en el estado hasta que intentaron abandonar el parque. Carmina Tirado, visitante del Zoológico de Guadalajara, declaró a N+ que las autoridades del parque les impidieron la salida cerca de las seis de la tarde.

No nos dejaban salir, alrededor de las 6:00 de la tarde empezaron a decir que nadie iba a salir y nos empezaron a retener aquí.

