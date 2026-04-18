Ataque Armado en Bar de Ayala, Morelos Deja 8 Muertos

Ocho personas fueron asesinadas durante un ataque armado registrado la madrugada de hoy sábado 18 de abril al interior de un bar ubicado en el poblado de Anenecuilco, en el municipio de Ayala, Morelos.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron alrededor de las 05:39 horas, cuando vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego sobre el bulevar Emiliano Zapata. Tras recibir el reporte, elementos policiacos se trasladaron al sitio, donde localizaron a ocho personas sin vida dentro del establecimiento.

La Fiscalía Regional Oriente informó que intervino con las diligencias iniciales en el lugar, el cual presuntamente operaba de manera irregular. En el sitio, peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales llevan a cabo los procedimientos técnicos y legales correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios que permitan esclarecer lo sucedido.

Asimismo, personal de la Agencia de Investigación Criminal realiza las primeras indagatorias, incluyendo entrevistas y el análisis de evidencia, con el objetivo de reconstruir los hechos ocurridos durante la madrugada.

No hay detenidos

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil del ataque. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Morelos aseguró que se agotarán todas las líneas de investigación para deslindar responsabilidades y llevar a los responsables ante la justicia.

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