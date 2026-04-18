Detienen en Quintana Roo a János "N", "Dániel Takács", Uno de los 10 Más Buscados en Europa

Elementos de distintas corporaciones de seguridad federales y estatales detuvieron en Quintana Roo a János "N", alias "Dániel Takács", quien cuenta con una orden de arresto en Hungría por tráfico de estupefacientes y es considerado uno de los 10 más buscados en Europa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la captura del ciudadano húngaro, de 48 años de edad, quien cuenta con ficha roja de INTERPOL y orden de arresto emitida por Europol.

A través de un comunicado del Gabinete de Seguridad, se reconoció la captura gracias a los mecanismos de cooperación internacional para la localización de personas requeridas por otros países, además del reconocimiento de la participación en el operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado.

"Dániel Takács" es acusado del delito de tráfico de estupefacientes

A partir del intercambio de información con agencias de seguridad de Hungría, así como de trabajos de inteligencia e investigación, se identificó la zona de movilidad de János “N” en el municipio de Benito Juárez, donde se implementó un operativo coordinado que permitió su detención en la avenida Politécnico.



Cabe señalar que el detenido cuenta con una orden de arresto en Hungría por el delito de tráfico de estupefacientes, así como ficha roja de Interpol y orden de arresto europea emitida por Europol; además, es considerado uno de los 10 más buscados en Europa.



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