Atacan a Balazos Casa del Alcalde de Yecapixtla, Morelos, Heladio Rafael Sánchez

La madrugada de hoy, 16 de diciembre de 2025, fue atacada a balazos la casa del presidente municipal de Yecapixtla, Heladio Rafael Sánchez, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Los hechos ocurrieron en el domicilio ubicado en la Calle 2012, de la colonia Aquiles Serdán, hasta donde se movilizaron los distintos servicios de emergencia.

¿Qué sucedió en Yecapixtla?

Los habitantes de la colonia reportaron varias detonaciones de arma de fuego en la vivienda, lo que generó un fuerte movilización policiaca en la zona.

Al llegar al lugar, elementos de seguridad localizaron varios impactos de bala en la fachada del domicilio, principalmente en una ventana.

Además, encontraron diversos casquillos percutidos sobre la vía pública. Por estos hechos no se reportaron personas lesionadas.

