Así Fue el Ataque en Aquila a Personal Desarmado de la Fiscalía de Michoacán: Hay Un Muerto

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó la muerte de un perito por un ataque en Aquila y dio detalles de la agresión que sufrió el personal que iba desarmado.

La agresión se dio conocer en la noche del lunes 13 de abril de 2026, cerca de la medianoche, según el reporte de la Fiscalía de Michoacán.

Apenas el pasado lunes también se reportó el hallazgo sin vida del ambientalista Roberto Chávez, en Villa Madero, Michoacán.

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Así fue el ataque contra personal de la fiscalía

En un comunicado, la Fiscalía de Michoacán informó de un ataque en Aquila, que dejó un muerto y un herido.

De acuerdo con la autoridad del estado, el ataque se registró a “personal de la institución en el crucero que va hacia la localidad de Huizontla, municipio de Aquila”.

La agresión dejó un perito fallecido, un elemento de la Policía de Investigación (PDI) lesionado y otro más sin afectaciones.

“Los hechos se registraron cuando civiles armados perpetraron una agresión directa y cobarde en contra del personal de la FGE desarmado, que regresaba a sus labores tras su descanso asignado”, enfatizó el comunicado.

La Fiscalía describió que en el lugar del ataque murió el perito, “mientras que un agente de la PDI resultó con heridas que no ponen en riesgo su vida. Un tercero resultó ileso”.

Luego de la agresión directa, la FGE activó un operativo de búsqueda en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), la DEFENSA, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para ubicar y detener a los responsables.

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