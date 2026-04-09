Video de Osmar 'N' Luego de Matar a Maestras en Michoacán; Detalles del Arma que Usó

La Fiscalía de Michoacán reveló avances de la investigación del caso adolescente que fue detenido por matara a dos maestras en la Preparatoria “Antón Makárenko”, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

En conferencia de prensa, el Fiscal Carlos Torres Piña detalló que las y los estudiantes del plantel, intervinieron con la determinación de Osmar 'N', para someter despojarlo del arma, “evitando con ello una escalada mayor de violencia”.

“Reconocemos la valentía y el sentido de responsabilidad de estos jóvenes; su actuación fue decisiva para contener la agresión y proteger a su comunidad”, afirmó.

El fiscal subrayó que este hecho refleja no solo una reacción inmediata de la comunidad escolar, sino también la importancia de la prevención y la formación en entornos educativos, como parte de una estrategia más amplia de reconstrucción del tejido social.

La Fiscalía General de Michoacán reveló un video de las cámaras de vigilancia de la escuela preparatoria Antón Makárenko, en el que se observa a Osmar "N", el adolescente que asesinó a dos maestras, siendo detenido por dos estudiantes en el área de los baños de la institución, a… pic.twitter.com/MzB3X0ht2J — NMás (@nmas) April 9, 2026

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Detalles de arma con que Osmar ‘N’ mató a maestras

La Fiscalía detalló que se han fortalecido las líneas de investigación mediante trabajos de inteligencia, análisis de contexto y revisión de fuentes abiertas, incluidas plataformas digitales, lo que ha permitido identificar entornos, interacciones y posibles factores asociados al comportamiento del imputado.

Torres Piña reveló que Osmar 'N' usó un arma hechiza para cometer el delito y que se investiga el origen de la misma.

Video: Rinden Emotivo Homenaje a Maestras Asesinadas en la Preparatoria Makárenko de Michoacán

El adolescente fue imputado por el delito de feminicidio y se encuentra bajo la medida cautelar de internamiento preventivo, en tanto continúan las diligencias ministeriales para el total esclarecimiento de los hechos.

La Fiscalía General del Estado reiteró que este caso se está integrando con rigor técnico y jurídico, priorizando la obtención de datos de prueba sólidos que permitan garantizar justicia para las víctimas, con apego al debido proceso y sin espacio para la impunidad.

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