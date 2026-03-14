Aterriza de Emergencia Avioneta Fumigadora en límites de Teapa y Tacotalpa, Tabasco

Una avioneta fumigadora realizó un aterrizaje de emergencia la mañana de este sábado en un rancho ubicado entre los límites de los municipios de Teapa y Tacotalpa, luego de que el piloto detectara una falla mecánica durante el vuelo.

De acuerdo con los primeros reportes, el propio piloto advirtió una anomalía en la aeronave mientras realizaba labores de fumigación en la zona, por lo que decidió descender de manera preventiva en un terreno abierto para evitar cualquier riesgo mayor

El aterrizaje se llevó a cabo en un rancho cercano, donde la aeronave logró posarse sin contratiempos. Autoridades locales y pobladores que se encontraban en las inmediaciones acudieron al lugar tras recibir el reporte, sin embargo, confirmaron que el piloto resultó ileso y que no se registraron daños materiales en el área.

No fue un accidente

Las autoridades aclararon que el hecho no se trató de un accidente aéreo, sino de un aterrizaje controlado efectuado como medida de seguridad ante la falla detectada en la avioneta.

Tras el incidente, personal correspondiente realizó una inspección preliminar de la aeronave para determinar la causa exacta de la falla mecánica que obligó al piloto a descender antes de completar su ruta de trabajo.

La situación no representó peligro para la población ni afectaciones en viviendas o infraestructura cercana. Se espera que en las próximas horas se realicen las maniobras necesarias para retirar la avioneta del sitio y continuar con las revisiones técnicas correspondientes.

Autoridades reiteraron que la rápida reacción del piloto permitió que el aterrizaje se realizara de forma segura.

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