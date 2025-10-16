¿Viene Melissa? Conagua Alerta por Posible Formación del Ciclón en Atlántico; Así se Fortalece

Autoridades meteorológicas de México y de Estados Unidos están en alerta por la posible formación de Melissa, un nuevo ciclón en el océano Atlántico.

Esto dice el Centro Nacional de Huracanes de EUA sobre Melissa

2 pm EDT - A tropical wave over the tropical central Atlantic could slowly develop when it reaches the central portion of the Caribbean Sea by the middle part of next week. Visit https://t.co/tW4KeGe9uJ for updates. pic.twitter.com/mEDtx2RUOH — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 16, 2025

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos considera que a medida que se acerca el final de la temporada de huracanes, la actividad tropical está disminuyendo, pero aún no se ha detenido y es posible el desarrollo lento a medida que el sistema se desplaza hacia el oeste, hacia el mar Caribe, hacia mediados de la próxima semana.

El nombre de "Melissa" está en la lista oficial para la temporada de huracanes del Atlántico 2025.

¿Hay posibilidad de la formación de Melissa?

Los modelos meteorológicos globales, como el GFS, ICON y ECMWF, indicaron la posibilidad de que una onda tropical en el Atlántico se desarrollara y se convirtiera en el ciclón tropical "Melissa" durante la semana siguiente. Esto ocurre cuando la temporada de huracanes del Atlántico de 2025, que comenzó el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre, ha sido más activa de lo normal, con varios sistemas tropicales ya formados.

¿Por qué el próximo ciclón se llamaría Melissa?

El nombre de "Melissa" forma parte de la lista oficial para la temporada del Atlántico de 2025, junto a otros como Andrea, Barry y Lorenzo. Aunque la temporada de 2025 ha visto una actividad constante, las formaciones recientes, como la tormenta tropical Lorenzo, han tenido lugar en ubicaciones inusuales para esta época del año.

Historial de ciclones con el nombre "Melissa"

El nombre "Melissa" ya ha sido utilizado para una tormenta subtropical en el Atlántico en el pasado. En 2019, la tormenta subtropical Melissa se formó a mediados de octubre, pero permaneció en mar abierto sin representar una amenaza para tierra firme.

¿Hay posibilidad de peligro por Melissa en México?

Se prevé que en 7 días se forme una zona de #BajaPresión con potencial ciclónico en el océano #Atlántico central. Mantente informado con nosotros sobre su evolución pic.twitter.com/nZm7OQlvM9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2025

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, prevé que en 7 días se forme una zona de baja presión con potencial ciclónico que sería Melissa en el océano Atlántico central.

