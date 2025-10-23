Aumenta Velocidad del Potencial Ciclón Sonia: Conagua Emite Aviso sobre Evolución del Fenómeno

Aumentó la velocidad del potencial ciclón “Sonia” y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lanzó un aviso de evolución del fenómeno. Debido al cambio de trayectoria, su pronóstico parece que desconcierta a las autoridades meteorológicas del país.

Se esperaba la formación de la tormenta tropical el fin de semana pasado; sin embargo, el sistema no evolucionó y ahora se localiza en otra zona del Océano Pacífico.

¿Cuándo se formaría el potencial ciclón “Sonia”?

El SMN informó que la zona de baja presión con potencial ciclónico. ubicada al suroeste de las costas de Jalisco. incrementó a 40 % su probabilidad de desarrollo en 48 horas y mantiene 70 % en siete días, con tendencia a fortalecerse gradualmente conforme avance el fin de semana.

Si se llega a formar la tormenta tropical Sonia, sería el ciclón número 18 que se desarrolla en costas mexicanas del Pacífico. De acuerdo con Conagua, la temporada de ciclones 2025 termina hasta el 30 de noviembre, por lo que las lluvias continuarán en gran parte del país.

En el Pacífico se han formado los siguientes ciclones:

Alvin: tormenta tropical Barbara: huracán categoría 1 Cosme: tormenta tropical Dalila: tormenta tropical Erick: huracán categoría 4 Flossie: huracán categoría 3 Gil: huracán categoría 1 Henriette: huracán categoría 1 Ivo: tormenta tropical Juliette: tormenta tropical Kiko: huracán categoría 4 Lorena: huracán categoría 1 Mario: tormenta tropical Narda: huracán categoría 2 Octave: huracán categoría 1 Priscilla: huracán categoría 2 Raymond: tormenta tropical

