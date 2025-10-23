Muere Jorge Corona, Fisicoculturista Mexicano, a los 26 años: ¿Qué Se Sabe de su Fallecimiento?

Jorge Corona, fisicoculturista mexicano de 26 años, murió ahogado en una playa de Quintana Roo, dieron a conocer familiares y amigos en redes sociales.

El atleta se había convertido en una figura destacada en redes sociales en México debido a su físico. Su amigo el fotógrafo Rik Ibarrola, allegado deportista, confirmó que el fallecimiento sucedió el 15 de octubre al sufrir un accidente en el mar.

Tuvo un problema en el mar. El mar estaba muy picado y no pudo salir. No pudieron reanimarlo

Jorge Corona compartió en redes sociales, en su última publicación, del 12 de octubre, una fotografía en una playa de Quintana Roo.

¿Quién era Jorge Corona, fisicoculturista mexicano?

El mexicano Jorge Corona tenía un futuro prometedor en el fisicoculturismo en el país, debido a su constancia y dedicación compitió en distintos torneos y ganó notoriedad en la comunidad fitness nacional.

Su cuenta de Instagram tiene más de 25 mil seguidores, y en ella le gustaba compartir rutinas de ejercicio, consejos de entrenamiento y cómo se preparaba para sus competencias nacionales e internacionales.

