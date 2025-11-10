Muere Blanca Isabel Martínez Bustos, Activista y Buscadora de Personas Desaparecidas en Coahuila

Blanca Isabel Martínez Bustos, defensora de derechos humanos y acompañante de familiares de personas desaparecidas, murió este lunes; así lo informó el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, del que ella era directora.

El organismo que atiende a víctimas de graves violaciones de derechos humanos indicó que su deceso ocurrió durante la madrugada:

Con el dolor de nuestro corazón, les informamos que nuestra directora y querida Blanca Isabel Martínez Bustos, ha fallecido esta madrugada. Descanse en paz

Luego de darse a conocer la noticia por el fallecimiento de la activista, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) lamentó su partida y destacó la enorme labor que realizó durante años a favor de miles de personas.

Dedicó su vida a acompañar a las familias que buscan a sus seres queridos, con una entrega, sensibilidad y compromiso ejemplares.

Asimismo, refirió que su legado permanecerá vivo “en las búsquedas y en la esperanza de quienes no se rinden”.

¿Qué pasó con Blanca Isabel Martínez Bustos?

Las muestras de cariño hacia sus compañeros, amigos y familiares no se hicieron esperar, ya que Blanca Isabel Martínez Bustos era reconocida por su trabajo y compromiso con las personas que más necesitaban su ayuda. Tal es el caso de la familia de Héctor Rangel Ortiz, quien se encuentra desaparecido desde hace 16 años.

No lo puedo creer. Te lloró y en cada lágrima va mi agradecimiento por tanto. Héctor cumple 16 años desaparecido y tú te vas en el mismo día que él desapareció…Cuánto dolor.

Mientras que fundaciones y colegas también lamentaron su muerte.

Blanca fue una gran amiga y aliada que abrió caminos para muchas familias centroamericanas en su búsqueda de justicia. Su legado y su ejemplo seguirán acompañándonos

Sus seres queridos informaron que los servicios funerarios para despedir a la activista se llevarán a cabo en un recinto localizado en la colonia Alpes en Saltillo, Coahuila.

Luego sus restos serán cremados y se realizará una misa en la Catedral de Saltillo este miércoles 12 de noviembre de 2025, donde podrán asistir las personas que quieran despedirla. Hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento.

