Hay Bloqueos en Carreteras Hoy: Lista de Autopistas de México con Cierres este 5 de Mayo 2026

¡Toma precauciones! Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, 5 de mayo de 2026, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

Por ello, aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país. En N+ te mantenemos informado sobre la situación en las carreteras y autopistas del país.

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Lista de carreteras afectadas hoy

De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos hoy martes:

05:56 horas : En Michoacán, cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 360+040, de la carretera Maravatío-Zapotlanejo, con dirección a Uruapan.

: En Michoacán, cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 360+040, de la carretera Maravatío-Zapotlanejo, con dirección a Uruapan. 06:10 horas : En Veracruz, cierre parcial de circulación por vehículo calcinado en el km 170+00, de la carretera Ent. La Tinaja-Cosoleacaque.

: En Veracruz, cierre parcial de circulación por vehículo calcinado en el km 170+00, de la carretera Ent. La Tinaja-Cosoleacaque. 06:42 horas: Cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 003+300, de la carretera Ent. La Tinaja-Cosoleacaque, Veracruz.

Cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 003+300, de la carretera Ent. La Tinaja-Cosoleacaque, Veracruz. 06:46 horas: Lluvia en la autopista La Rumorosa–Tecate.

Lluvia en la autopista La Rumorosa–Tecate. 07:10 horas: En la autopista México-Querétaro , km 97, dirección Querétaro, cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para retiro de la unidad siniestrada).

En la , km 97, dirección Querétaro, cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para retiro de la unidad siniestrada). 07:13 horas : En Veracruz, cierre parcial de circulación por accidente cerca de la carretera Ciudad Valles-Tampico, con dirección a Tamaulipas.

: En Veracruz, cierre parcial de circulación por accidente cerca de la carretera Ciudad Valles-Tampico, con dirección a Tamaulipas. 07:16 horas : Cierre parcial de circulación por accidente en el km 031+600, de la carretera Tuxpan-Tampico, con dirección a Tampico, Tamaulipas.

: Cierre parcial de circulación por accidente en el km 031+600, de la carretera Tuxpan-Tampico, con dirección a Tampico, Tamaulipas. 07:20 horas : En Puebla, cierre parcial de circulación por accidente en km 070+700, de la carretera México-Puebla , con dirección a Puebla.

: En Puebla, cierre parcial de circulación por accidente en km 070+700, de la , con dirección a Puebla. 07:45 horas: En la autopista La Tinaja-Isla, km 112, dirección La Tinaja, reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

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