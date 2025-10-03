Bloqueos en Carreteras de Zacatecas Hoy: Videos del Momento en que se Incendian Camiones

Las autoridades de Zacatecas informaron que hoy 3 de octubre de 2025 se registraron bloqueos en distintas carreteras del estado, mientras en redes sociales se compartían videos del momento en que los camiones se incendiaban.

Apenas el pasado 2 de octubre Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno de Zacatecas, informó que durante un operativo en el municipio de Tabasco, policías estatales fueron atacados por civiles armados.

#TomePrecauciones en #Zacatecas se registra cierre total de circulación por incendio de vehículo cerca del km 027+000 de la carretera Zacatecas-Durango, tramo Zacatecas- Víctor Rosales. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/pG5Gyi1Xi3 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 3, 2025

¿Qué pasó en Zacatecas hoy?

Durante las primeras horas de este viernes, el secretario general de Zacatecas informó que se registraron bloqueos en distintas carreteras del estado, que incluyeron la quema de tráileres.

De manera inmediata, el Gobernador instruyó a las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz a activar el Plan Antibloqueos, con el objetivo de liberar la circulación y reforzar los operativos permanentes en estas zonas para dar con los responsables.

Los bloqueos se registraron en al menos seis municipios, donde usaron tractocamiones para impedir el paso en las carreteras.

Calera

Villanueva

Fresnillo

Río Grande

Cuauhtémoc

Sombrerete

En redes sociales, usuarios compartieron videos del momento en que los camiones se quemaban e impedían el paso de los automóviles en distintas carreteras de Zacatecas.

Video: Bloqueos en Zacatecas Hoy: Incendian Vehículos en Carreteras de Varios Municipios

A las 2:56 horas de este viernes, Rodrigo Reyes Mugüerza pidió a la ciudadanía "mantener la calma y circular con precaución" en las carreteras de Zacatecas, "ya que si bien la situación se encuentra bajo control, en algunos puntos continúan las labores de maniobra para restablecer totalmente la circulación".

El funcionario estatal señaló que en el operativo para liberar las vialidades participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado "para reforzar la seguridad y dar asistencia a las personas que se encuentran circulando en estos puntos".

Las autoridades de Zacatecas no reportaron personas muertas o heridas durante los bloqueos carreteros con camiones incendiados.

