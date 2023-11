Buscan Notificar a Gobierno de Nuevo León sobre Gobernador Interino… Pero Estaba Cerrado

La oficial mayor del Congreso de Nuevo León, Armida Serrato, acudió a la sede del Gobierno estatal para notificar sobre la designación de Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino, medida que surte efecto a partir del 2 de diciembre de 2023.

Armida Serrato encontró que las oficinas de la Consejería Jurídica del Gobierno de Nuevo León estaban cerradas a pesar de encontrarse en horario laboral.

La funcionaria del Congreso local dijo que a pesar de no tener el acuse de recibido, la designación de Orozco Suárez entró en vigor desde el momento en que se aprobó por los legisladores.

Serrato pegó en las puertas de la oficina la notificación y aseguró que la determinación del Congreso de Nuevo León no puede ser vetada por el todavía gobernador Samuel García.

Este jueves, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, volvió a responsabilizar al PRI y al PAN de los hechos ocurridos el miércoles en el Congreso de Nuevo León, donde en medio de golpes, empujones y bombas de humo se designó a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino.

El show que ayer vieron, pues, es el PRIAN que quieren generar polémica, quieren generar disrupción para distraerme, no lo van a lograr, les he dicho ya reiteradas veces que tenemos 3 suspensiones definitivas y provisionales que establecen que el Secretario General se va a quedar como encargado y al cuate que nombraron ayer es igual que la manzana, completamente inelegible, está impedido y no vamos a dejar que se apoderen. Del nuevo Nuevo León, de eso ni se preocupen.