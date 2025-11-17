Cae Avioneta en Villa Mendoza, Michoacán; Hay Varios Heridos

La caída de una avioneta en Villa Mendoza, Michoacán, provocó la movilización de servicios de emergencia, luego de que el colapsó provocó un incendio en un predio; hay varios lesionados.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el municipio de Purépero. A través de redes sociales se dieron a conocer varias imágenes del momento en el que el aeronave queda envuelta en fuego. La columna de humo fue visible desde varios puntos de la comunidad.

Noticia relacionada: Bloqueos en Michoacán se Extienden a Guanajuato: Queman Autos en Carretera de Pénjamo-La Piedad

Luego del reporte de la caída de una avioneta, los testigos pidieron ayuda a los servicios de emergencia, con la finalidad de verificar la situación.

¿Qué pasó con la avioneta en Villa Mendoza, Michoacán?

Una ambulancia de urgencias básicas acudió a atender a las personas que viajaban en la avioneta, la cual era procedente de Guadalajara.

En el lugar revisaron el estado de salud de al menos 5 personas, a las cuales determinaron trasladar a un hospital para atender sus heridas. En tanto, elementos de rescate como Bomberos, continúan en la zona para sofocar las llamas y enfriar el sitio.

El lugar donde ocurrió la caída de la avioneta en Villa Mendoza será acordonado para comenzar con las primeras investigaciones y determinar cómo ocurrió el colapso.

Hasta el momento, se desconoce quiénes son las personas que viajaban en la aeronave.

Historias recomendadas:

EPP