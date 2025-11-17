Bloqueos en Michoacán se Extienden a Guanajuato: Queman Autos en Carretera de Pénjamo-La Piedad

Durante la mañana, en varias carreteras de Michoacán se reportaron bloqueos y quema de vehículos, lo que provocó que elementos de seguridad se dieran cita a las zonas afectadas.

Horas más tarde, también se reportó otro hecho similar, pero ahora en la carretera Pénjamo – La Piedad, donde también bloquearon el paso con la quema de un tractocamión de color rojo a la altura de la comunidad La laguna Larga de Cortés.

Esto provocó que también hicieran acto de presencia Policía Municipal de Pénjamo, así como elemento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), quienes de inmediato implementaron un operativo en la zona.

Confirman la quema de vehículos en dos puntos de Pénjamo

Por su parte, la alcaldesa de Pénjamo, Yozajamby Molina, quien a través de su cuenta personal, confirmó la quema de vehículos en dos puntos de Pénjamo, uno cerca de la comunidad Rancho de Peña y el segundo cerca de la localidad Laguna Larga de Cortés.

En su comunicado, también destacó que hasta el momento, las zonas ya se encuentran controladas por las autoridades municipales como del estado, donde también bomberos de Pénjamo apoyaron en las labores para sofocar las llamas de los vehículos.

NLD