Marcha Generación Z: ¿Cuáles son los Delitos que Enfrentan los Detenidos por Protesta en CDMX?

La Marcha de la Generación Z, la cual se llevó a cabo este fin de semana, terminó con 19 personas detenidas durante la movilización que se realizó en las principales vialidades y que finalizaron en el Zócalo de la CDMX. Pero, ¿cuáles son los delitos que enfrentan?

A la manifestación que fue convocada por jóvenes para exigir a las autoridades paz y justicia en el país, también asistieron cientos de personas de otras edades. Sin embargo, al finalizar el recorrido se registró un enfrentamiento entre manifestantes y elementos de la policía capitalina.

Por esta razón, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ya investiga el caso.

Se iniciaron diversas carpetas de investigación, aseguró la fiscal, Bertha Alcalde

19 detenidos

En ese sentido, la titular del organismo, indicó que 29 personas fueron aprehendidas en flagrancia y trasladadas al Ministerio Público. De ellas, se retuvo en total a 18 adultos y un menor de edad, quien fue referido a la Fiscalía Especializada de Justicia para Adolescentes.

Ahora bien, en el caso de las otras 10 personas, se determinó que sí participaron en agresiones en contra de policías, pero como dichas lesiones tardan en sanar menos de 15 días, por lo tanto no están tipificadas como delito.

Entonces, se consideran faltas cívicas, en consecuencia fueron remitidos al juzgado cívico, donde los casos fueron sobreseídos, es decir, que un juez dictó como resolución la suspensión del proceso.

Esta Fiscalía ha actuado y seguirá actuando con transparencia en todos los casos de personas imputadas por los hechos durante esta manifestación, aseguró

¿De qué acusan a los detenidos en Marcha Generación Z en CDMX?

La titular de la Fiscalía de la CDMX, indicó que las 18 personas detenidas en el Ministerio Público, todas mayores de 18 años de edad, están bajo investigación por su presunta participación en los siguientes delitos:

Tentativa de homicidio

Resistencia de particulares

Robo

Lesiones en distintos grados

Esta tarde se informó que al menos 7 personas detenidas, de entre 18 y 50 años de edad, fueron trasladadas por autoridades desde la Coordinación Territorial CUH 1 hasta el Reclusorio Norte, donde continuarán con su proceso penal.

La institución continuará investigando con estricto apego a la ley garantizando los derechos de todas las personas involucradas

Finalmente, las autoridades aseguraron que trabajarán en la identificación de otras personas que podrían estar involucradas en agresiones, daños y demás delitos ocurridos durante la Marcha de la Generación Z en CDMX.

Policías también serán investigados

La jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguró que se llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre la actuación de algunos policías que pudieran haber cometido abusos contra personas manifestantes.

Nunca fue la intención ni una orden y pronto se estarán deslindando responsabilidades con los órganos internos que tiene la SCC, afirmó

