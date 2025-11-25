Cae 'El Rayo', Líder del CJNG en Playa del Carmen; Está Relacionado a Cinco Homicidios

Ernesto Guadalupe "N", alias "El Rayo", fue detenido este martes 25 de noviembre de 2025 en el municipio de Benito Juárez por elementos del Grupo Interinstitucional, informó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. El detenido está identificado como presunto líder operacional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Playa del Carmen.

La captura se realizó sobre la avenida Tulum, esquina con calle Agua, en la Supermanzana 4 de Benito Juárez. Participaron Policías de Investigación de la FGE Quintana Roo, junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal.

Según un comunicado, la operación fue resultado de trabajos de inteligencia y acciones coordinadas entre las instituciones. El detenido estaba considerado como objetivo prioritario dentro del Atlas Delictivo del Estado.

El Rayo viajaba con un arsenal y drogas, asegura Fiscalía

Durante una inspección voluntaria a su persona y al vehículo Chevrolet Captiva en el que viajaba, las autoridades aseguraron 11 armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El arsenal incluía seis armas largas —dos calibre 7.62 x 39 mm y cuatro calibre .223—, además de cinco pistolas, todas con cargadores abastecidos.

Además del armamento, los agentes aseguraron sustancias con características similares a drogas identificadas como "piedra", cocaína, marihuana y pastillas color rosa. También se decomisaron varios teléfonos celulares.

Las indagatorias de las autoridades señalan que Ernesto Guadalupe "N" se encuentra relacionado con más de cinco homicidios y desapariciones de personas en los municipios de Playa del Carmen y Tulum. El detenido presuntamente era el encargado de las extorsiones a transportistas de servicio público en la zona.

La Fiscalía identificó al detenido como uno de los principales generadores de violencia en el municipio, dedicado a la venta de drogas. El detenido y todos los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica dentro del término legal establecido.

Historias recomendadas:

CT