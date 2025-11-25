Sheinbaum Explica Por Qué Hay Vallas por Marcha de Mujeres Hoy 25 de Noviembre 2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a marchar pacíficamente y explicó la razón de las vallas metálicas en Palacio Nacional, en el marco de la movilización del 25N, en conmemoración del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer.

De nuevo se puso una valla pues porque lo hemos visto, es de conocimiento público, que luego llegan grupos muy violentos y no queremos que haya confrontación entre policía y manifestantes, entonces por eso se ponen la vallas, para evitar que haya confrontación, violencia y también cuidar la vida de la gente.

Así lo dijo la mandataria nacional durante su conferencia de prensa de hoy, 25 de noviembre de 2025, al ser cuestionada por la marcha de este lunes en la Ciudad de México (CDMX), que tendrá como destino el Zócalo capitalino.

Las marchas pacíficas son mejores

Al hacer un llamado, Sheinbaum Pardo sostuvo que las marchas pacíficas son mejores e incluso convencen más.

“Sigan el ejemplo de Gandhi, de Mandela, de muchas mujeres que históricamente han luchado pacíficamente por sus derechos y no con violencia que, al revés, generan rechazo del pueblo, de la gente, de la población”, dijo.

La titular del Ejecutivo federal agregó que las vallas también se colocan para cuidar monumentos históricos, ante grupos que buscan confrontación y daños en el patrimonio.

“Por qué se ponen (las vallas), porque hemos visto que hay grupos que se dedican a querer confrontarse con la policía o agredir o afectar monumentos públicos, históricos, patrimonio de los mexicanos”, reiteró.

La marcha naranja

Este lunes, diversas organizaciones y colectivas marcharán en la zona centro de la CDMX en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer.

Partirán de puntos como la Glorieta de la Joven de Amajac y el Monumento a la Revolución rumbo a la Plaza de la Constitución.

Lo anterior para demandar construcción de espacios seguros, igualitarios y libres de cualquier forma de violencia de género en México.

Así como alto a los feminicidios, presentación de las desaparecidas, justicia para las sobrevivientes de feminicidio, aborto legal, seguro, libre y gratuito en todo el país, entre otras demandas.

