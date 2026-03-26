Cae Puente Peatonal en Tulancingo: Conectaba con la Entrada a Hospital General en Hidalgo

Seguridad Pública de Hidalgo reportó que un puente peatonal se cayó hoy, 26 de marzo de 2026, en la carretera México-Tulancingo, por lo que piden usar vía alternas. En N+ te detallamos qué pasó.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió en el municipio de Tulancingo, por lo que hay afectaciones viales en la zona. El puente conectaba con la entrada al Hospital General de Tulancingo.

En ese sentido, emitieron una serie de recomendaciones para evitar algún incidente:

Exhortaron a los conductores considerar tomar alternativas viales.

Disminuir la velocidad.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales.

🚨 ALERTA VIAL 🚨



Se registra la caída de una estructura de puente peatonal en la carretera México-Tulancingo, en el municipio de Tulancingo de Bravo, lo que genera afectación a la circulación en la zona.



Se exhorta a la población a tomar vías alternas, reducir la velocidad y… pic.twitter.com/m4PKMlV214 — Seguridad Pública de Hidalgo (@SSP_Hidalgo) March 26, 2026

¿Qué pasó en Tulancingo hoy?

El puente que da acceso al Hospital General de Tulancingo se cayó después de que una grúa se impactó y lo tiró. El conductor huyó, sin embargo, más tarde las autoridades dieron con él.

Toma en cuenta que la circulación está detenida en la ruta México-Tuxpan está cerrada, rumbo a Tulancingo, por lo que si tienes un viaje considera tus tiempos de traslado.



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