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Cae Puente Peatonal en Tulancingo: Conectaba con la Entrada a Hospital General en Hidalgo

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Un puente peatonal afecta el paso en Hidalgo; las autoridades emitieron recomendaciones para quienes pasen por la zona

Cae puente en Hidalgo hoy.

Un puente peatonal se cayó en Hidalgo este jueves. Foto: X, @SSP_Hidalgo

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Seguridad Pública de Hidalgo reportó que un puente peatonal se cayó hoy, 26 de marzo de 2026, en la carretera México-Tulancingo, por lo que piden usar vía alternas. En N+ te detallamos qué pasó. 

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió en el municipio de Tulancingo, por lo que hay afectaciones viales en la zona. El puente conectaba con la entrada al Hospital General de Tulancingo

En ese sentido, emitieron una serie de recomendaciones para evitar algún incidente:

  • Exhortaron a los conductores considerar tomar alternativas viales. 
  • Disminuir la velocidad. 
  • Seguir las indicaciones de las autoridades locales. 

¿Qué pasó en Tulancingo hoy?

El puente que da acceso al Hospital General de Tulancingo se cayó después de que una grúa se impactó y lo tiró. El conductor huyó, sin embargo, más tarde las autoridades dieron con él. 

Toma en cuenta que la circulación está detenida en la ruta México-Tuxpan está cerrada, rumbo a Tulancingo, por lo que si tienes un viaje considera tus tiempos de traslado
 

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