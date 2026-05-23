Capturan a Exalcalde de Tampamolón y a su Esposa con Armas y Municiones en San Luis Potosí

Un operativo de seguridad en la región Huasteca de San Luis Potosí derivó en la detención del exalcalde de Tampamolón Corona, Isidro Mejía de 52 años, y de su esposa Gabriela “N” de 47 años, quienes presuntamente transportaban un arsenal en una camioneta.

La acción fue realizada por elementos de la Guardia Civil Estatal sobre la carretera Tampamolón–San José de la Cruz, cerca del Rancho El Diamante, donde los agentes detectaron una camioneta Dodge RAM roja cuyos ocupantes intentaron evitar la revisión policial.

Tras interceptar la unidad, las autoridades realizaron una inspección en la que localizaron diversas armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles.

Armamento asegurado

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre lo asegurado se encuentran ocho armas, incluidas armas largas y cortas. Dentro del arsenal destacan un fusil AK-47, conocido como “cuerno de chivo”, un rifle AR-15, una escopeta semiautomática y otros rifles de alto calibre.

Además, fueron decomisados siete cargadores abastecidos y 86 cartuchos útiles, así como la camioneta en la que viajaba la pareja.

Luego del operativo, Isidro Mejía y Gabriela “N” fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad encargada de continuar las investigaciones correspondientes y definir su situación legal en las próximas horas.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado si existen vínculos de los detenidos con algún grupo delictivo que opere en la región.

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