Detienen a 13 Presuntos Integrantes del Crimen Organizado con Armas y Equipo Táctico en Sinaloa

Un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales derivó en la detención de 13 presuntos integrantes de la delincuencia organizada en el estado de Sinaloa, además del aseguramiento de armamento de alto poder, explosivos y equipo táctico.

La acción fue encabezada por la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y la Cuarta Región Naval, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

De acuerdo con el informe oficial, el despliegue ocurrió durante recorridos de disuasión y patrullaje en las inmediaciones de la autopista Tepic–Mazatlán, a aproximadamente 15 kilómetros de la caseta de cobro de El Rosario, en Sinaloa.

Agreden a personal naval

Las autoridades señalaron que personal naval fue agredido por presuntos integrantes de grupos delictivos y pobladores de la zona, por lo que los elementos de seguridad repelieron la agresión y lograron controlar la situación.

Como resultado del operativo fueron detenidas 13 personas presuntamente vinculadas con actividades del crimen organizado. Además, las fuerzas de seguridad aseguraron un importante arsenal compuesto por 12 armas largas, mil 940 cartuchos útiles, 96 cargadores, tres artefactos explosivos improvisados, 11 chalecos tácticos y 10 pares de placas balísticas.

El decomiso de armamento y explosivos representa uno de los golpes recientes más relevantes contra grupos criminales que operan en la región sur de Sinaloa, una zona estratégica por su conexión carretera hacia el Pacífico mexicano.

Las personas detenidas, así como el armamento y el equipo asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes y determinar su situación jurídica.

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