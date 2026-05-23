Enfrentamientos Armados y Bloqueos Activan Operativo de Seguridad en Cotija, Michoacán

Autoridades federales y estatales desplegaron un operativo de seguridad, hoy sábado 23 de mayo, en el municipio de Cotija en Michoacán luego de registrarse enfrentamientos entre civiles armados en distintos puntos de la región.

La Guardia Civil informó que mantiene acciones coordinadas junto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para contener la situación y reforzar la presencia de seguridad en la zona.

Como parte del despliegue, las autoridades atienden diversos bloqueos carreteros instalados tras los hechos violentos. Entre los puntos afectados se encuentran el entronque a Cotija, así como las comunidades de Los Núñez y Los Zapotes.

Narcobloqueos en Michoacán. Foto: SSP Michoacán

Elementos de seguridad trabajan para liberar las vialidades y restablecer el libre tránsito en la región, donde habitantes y automovilistas se vieron afectados por las obstrucciones en carretera derivadas de los enfrentamientos.

No hay detenidos

De acuerdo con el reporte oficial, la situación de seguridad permanece bajo control; sin embargo, continúan las labores de vigilancia y patrullaje en distintos puntos estratégicos del municipio y zonas aledañas.

Las corporaciones mantienen además tareas de análisis e intervención coordinada con el objetivo de prevenir nuevos hechos violentos y garantizar la seguridad de la población.

El operativo incluye recorridos terrestres, presencia táctica y monitoreo permanente en caminos y accesos de la región, considerada una zona prioritaria por la incidencia de grupos delictivos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre posibles víctimas derivadas de los enfrentamientos armados.

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