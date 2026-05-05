Grecia Quiroz Se Niega a Entregar Celular de Carlos Manzo, Dice Fiscalía de Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, no ha entregado el teléfono celular de Carlos Manzo, considerado una pieza clave en la investigación por su homicidio.

El fiscal general, Carlos Torres Piña, dio a conocer este martes 5 de mayo que la autoridad ministerial solicitó el dispositivo en al menos dos ocasiones, primero en noviembre y posteriormente en diciembre, sin obtener respuesta favorable. La declaración fue realizada durante una entrevista colectiva en el marco de la conmemoración del 5 de mayo en Morelia.

De acuerdo con el funcionario, la alcaldesa argumentó que el propio Carlos Manzo, en vida, insistía en que nadie tuviera acceso a su celular. “Fue muy enfática en señalar que él siempre mencionó que el teléfono no debía estar en manos de otra persona”, explicó Torres Piña.

No obstante, el fiscal subrayó que la entrega del dispositivo podría aportar elementos relevantes para esclarecer posibles amenazas, conversaciones o líneas de investigación relacionadas con el crimen.

El titular de la Fiscalía precisó que, en caso de que el equipo sea presentado más adelante, podría contribuir al análisis de información específica que ayude a robustecer la indagatoria.

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Exsecretario particular no acude a citatorios

En el mismo contexto, Torres Piña informó que Sigfrido Múgica, ex secretario particular del alcalde, ha faltado en tres ocasiones a los citatorios emitidos por la autoridad para rendir declaración.

Según versiones, la última vez que se le vio fue el 1 de noviembre, día en que ocurrió el homicidio del edil. Sin embargo, el fiscal aclaró que no existe ninguna denuncia formal por desaparición presentada por familiares o allegados.

“Él no acudió ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera convocatoria. En su momento se tendrá que requerir”, indicó el funcionario, quien agregó que, hasta ahora, no hay un señalamiento específico en su contra.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía ha recabado testimonios de al menos 14 funcionarios, quienes han acudido a entrevistas y han proporcionado información, incluyendo datos contenidos en sus teléfonos celulares.

Las investigaciones continúan en curso, mientras las autoridades buscan integrar más pruebas que permitan esclarecer el homicidio de Carlos Manzo y determinar responsabilidades.

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