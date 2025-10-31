Celebra Festival de Mariposa Monarca en Saltillo, Regreso Simbólico de Almas en Día de Muertos

El corazón de Saltillo, Coahuila, en el Centro Histórico, se llenó de color y mariposas.

Este año, el Festival de la Mariposa Monarca, celebra con arte y tradición la migración de este insecto emblemático y el regreso simbólico de las almas en el Día de Muertos.

Las calles, plazas y callejones del primer cuadro, se transformaron en un gran santuario, cubierto por cientos de mariposas artesanales, catrinas monumentales y alebrijes que parecen cobrar vida entre flores de cempasúchil.

Al respecto Shirley Garza, una visitante del festival indicó:

La verdad está muy bonito, siento yo que pudieron darle un toque muy especial a cada uno de los lugares en donde está, realmente le da mucho color a la ciudad, muy bonito la verdad

Artistas preparan cada pieza durante meses

Detrás de este colorido espectáculo hay más de 40 artistas, la mayoría mujeres que integran el colectivo RUMA: Arte y Comunidad y que durante meses prepararon cada pieza, cada instalación y cada detalle.

Lilia Nicté Ruiz Magaña, directora de RUMA señaló:

Los 29 alebrijes, el árbol de la vida, que es una metáfora -tú vives, pero también estás destinado a morir- porque es de los único que tenemos la seguridad, entonces vas a encontrar muchos elementos que homenajean el estado de Coahuila, pero que también recuperan mucho de nuestras tradiciones populares

Se trata de experiencia que combina arte, tradición y muerte.

Con información de Edgar Martínez

