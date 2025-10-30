Cerca de 70 Niños se Intoxican Durante Kermés en Kínder de Chilpancingo, en Guerrero

Al menos 67 niños terminaron intoxicados durante una kermés en un kínder en Chilpancingo, Guerrero; algunos siguen hospitalizados.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el Jardín de Niños Vicente Guerrero ubicado en la colonia Jardines del Sur de Chilpancingo, cuando los padres de familia se alertaron porque los menores de tercer grado presentaron diversos síntomas, presuntamente por consumir alimentos contaminados.

Los padres de familia indicaron que este evento relacionado con las celebraciones por el Día de Muertos se dividió en varios días con la intención de que cada grado tuviera la oportunidad de divertirse. Para cada día prepararon un menú distinto, el cual consistió en:

Tacos dorados

Chalupas

Tacos de guisados

Aguas de distintos sabores

Sin embargo, los menores de entre 3 y 5 años de edad presentaron síntomas propios de una intoxicación, tales como:

Fiebre

Vómitos

Diarrea

Dolor estomacal

Por lo que de inmediato los trasladaron hasta las unidades médicas para su pronta atención, pues el estado de salud de algunos comenzó a empeorar.

Todos presentaron los mismos síntomas, algunos de los niños tuvieron que ser internados, dijo una madre de familia

¿Qué dicen las autoridades por la intoxicación de niños en kermés?

Luego de darse a conocer los casos de intoxicación durante una kermés en un kínder de Chilpancingo, la Secretaría de Salud de Guerrero (SSG), informó que ya atiende a los menores que resultaron afectados.

Se brindó atención médica oportuna a los afectados, quienes actualmente se encuentra fuera de peligro

Asimismo, precisó que desde el primer momento se atendió el reporte de niños con síntomas de malestar estomacal, quienes, afirmó, se encuentran fuera de peligro y están en contacto con autoridades de la escuela para dar seguimiento al caso.

Hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de higiene en la preparación y consumo de alimentos.

En tanto, la director de la escuela, Dulce María Encarnación Olivares, indicó que se trata de 67 niños los que están bajo supervisión médica.

El área de jurisdicción, se iban a hacer cargo. Nosotros tenemos conocimiento de 67 niños. La matrícula que tenemos es de 205 niños

Finalmente, señaló que las autoridades realizarán una investigación para conocer cuáles fueron las causas exactas de la intoxicación y con ello, determinar responsabilidades.

