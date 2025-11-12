CFE Informa de Apagón en Yucatán Este 13 de Noviembre 2025: ¿En Qué Zonas No Habrá Luz Mañana por 11 Horas?

La secretaría de Obras Públicas del Estado de Yucatán informó que este jueves 13 de noviembre 2025, ciertas zonas de la región norte del estado tendrán una suspensión del servicio de luz por trabajos que se van a realizar.

En un comunicado, la secretaría de Obras Públicas del estado informó que debido a trabajos de modernización de la Glorieta “City Center” por las labores de libranza que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se verá afectado el servicio.

Zonas de afectación : Áreas aledañas al distribuidor vial de City Center.

: Jueves 13 de noviembre Horario de afectación: 7:00 horas a 18:00 horas

La dependencia indicó que durante este periodo se suspenderá temporalmente el suministro eléctrico, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias.

Zonas sin luz en Yucatán por trabajos

La secretaría de Obras Públicas compartió un mapa con las zonas afectadas en la zona norte de Yucatán.

Mapa de zonas sin luz este jueves 13 de noviembre 2025. Fuente: Secretaría de Obras Públicas de Yucatán

Apagón en la Península

La secretaría de Obras Públicas de Yucatán pidió a la población a mantenerse informados a través de los avisos oficiales de la CFE, esto para no generar desinformación. Luego de que viernes 26 de septiembre se reportó un apagón en varios estados que se encuentran en la Península, como Yucatán, Campeche, Quintana Roo, lo que afectó a 2 millones de personas y las actividades cotidianas como la falta de semáforos, incluso gasolineras fuera de servicio.

