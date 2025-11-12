Matan a Agente de Policía de Investigación de CDMX en Tlalnepantla, Edomex

La tarde de este miércoles 12 de noviembre, se registró un ataque directo contra un agente de la Policía de Investigación de la CDMX adscrito a Homicidios en la comunidad de San Miguel Chalma, municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en una de las calles principales de la zona, donde dos sujetos armados en motocicleta interceptaron al agente y abrieron fuego en su contra para posteriormente darse a la fuga.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego, por lo que al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área y dieron inicio a las diligencias correspondientes.

Noticia relacionada: Municipio de Uruapan, Michoacán, Cancela Desfile del 20 de Noviembre en Memoria de Carlos Manzo

Motociclistas Dan Alcance a Hombre que Balearon para Asesinarlo en Farmacia de San Miguel Chalma, Tlalnepantla

Fiscalía de Edomex indaga asesinato

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió para recabar indicios y abrir la carpeta de investigación que permita esclarecer el ataque.

El incidente generó movilización policiaca en las inmediaciones de San Miguel Chalma y zonas colindantes, mientras las autoridades continúan con los operativos de búsqueda para dar con los responsables.

Asesinato de policías en Edomex

El pasado 1 de octubre, el director de la Unidad de Protección Ciudadana Tlatelolco, José Jacinto Ponce Alfaro, fue asesinado durante un intento de asalto en el municipio de Chalco, Estado de México.

De acuerdo con las indagatorias, el mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fue atacado por sujetos armados cuando circulaba en compañía de su esposa, quien también es policía y resultó lesionada.

Ponce Alfaro fue trasladado a un hospital, donde perdió la vida a causa de las heridas. Las autoridades mexiquenses iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

Según datos de la organización Causa en Común, hasta septiembre de 2025, en el Estado de México se contabilizaban nueve policías asesinados.

Vecinos de Policía Asesinado en Chalco Denuncian Inseguridad en la Zona: "Te Roban y Balean"

Historias recomendadas:

CLS