Ayuda para Veracruz: Chef José Andrés y la World Central Kitchen Apoyan a Damnificados

En entrevista con Enrique Acevedo, el chef español José Andrés, habló sobre su labor de enviar comida caliente a la gente que más lo necesita en eventos que han irrumpido en su vida como sismos, huracanes, y ahora en el caso de las lluvias torrenciales que afectaron 5 estados en México, específicamente en Veracruz, a donde ha movilizado su World Central Kitchen, organización que reparte comida a la gente afectada.

Hasta el momento, las lluvias han dejado 79 personas muertas.

Señaló que desde que fundó World Central Kitchen hace 15 años, la premisa era básica:

cuando sucede algo, cuando poblaciones locales no estuvieron preparadas, cualquier momento que la gente que sufriera una disrupción en sus vidas, ahí íbamos a aparecer, para movilizar localmente cocineros, voluntarios, para hacer algo tan sencillo y tan mágico como llevar comida a la gente, agua a la gente

El chef español indicó que no solo llevan comida a la gente, si no, es un sistema de distribución, en el cual también se reparten medicamentos, lámparas solares. De acuerdo con la organización, desde que supieron la magnitud del desastre, iniciaron operaciones en Poza Rica, Álamo y Tuxpan, con expansión rápida hacia Texcatepec, Tecapa, Tantoyuca y comunidades rurales en Veracruz.

Muchas veces la comida caliente es complicado, lo vimos en Acapulco, pero es necesario, la gente puede vivir solo unos días con raciones frías, barritas.

Destacó que en estos momentos cuando la gente ha perdido todo, cuando comunidades han sido arrasadas, la comida caliente ya le quita un problema a la gente.

Ya no tienen que preocuparse de qué van a comer ese día, porque ya tienen muchas cosas que solventar como buscar a sus seres queridos o reconstruir sus casas

Comida caliente, dignidad para los damnificados

El chef español, destacó que esto se trata también de dignidad, una comida caliente, explicó que en World Central Kitchen se adaptan, utilizan a cocineros locales, señoras, bodegas y supermercados.

¿Cómo funciona World Central Kitchen?

Conseguimos que la estructura privada, restaurantes, taquerías, la señora que hace tamales en la calle, el dinero lo invertimos en ellos, para empezar a poner otra vez el sistema en marcha, es muy mágico, para que una zona como Veracruz pueda poner en marcha su economía

Agregó que cuando ayudan, cuando van a una emergencia, ellos no saben si son de tal o cual partido, solo es la gente ayudado a la gente, "solventando problemas, no creándolos". El chef que ha sido reconocido en el mundo por su noble labor, indicó que esto lo han vivido en Acapulco, en los terremotos.

La gente sale, la gente se une, la gente se arremanga, y dice, aquí vamos a estar, y eso es muy poderoso... cuando México se une, nada es imposible, y con Veracruz está volviendo esto

Hasta el momento, World Central Kitchen, pretende repartir 200 mil comidas en Veracruz.

En zonas urbanas se utilizan food trucks, mientras que en áreas rurales se han establecido cocinas comunitarias para asegurar una presencia sostenida.

400 comidas calientes fueron transportadas en helicóptero a Texcatepec y Tecapa, y luego distribuidas a pie hasta Chila de Enríquez.

Los menús incluyen pollo, arroz y tortillas, priorizando comidas nutritivas y culturalmente familiares.

