Claudia Sheinbaum Inaugura Puente Nichupté en Cancún, Quintana Roo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración del Puente Vehicular Nichupté, acompañada por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa. Esta obra busca transformar la conectividad en Cancún al facilitar el tránsito entre la zona urbana y la zona hotelera, además de ofrecer una ruta estratégica en caso de contingencias.

Durante la ceremonia inaugural también estuvo presente el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina.

Inauguración del puente Nichupté. Benito Juárez, Quintana Roo https://t.co/rhiddgpZhK — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 2, 2026

En su intervención, la gobernadora destacó la relevancia del proyecto al señalar que representa un cambio en la movilidad de la ciudad, al tratarse de una estructura que agilizará los tiempos de traslado.

El puente, con una longitud de 11.2 kilómetros, se posiciona como el segundo más largo de América Latina y el segundo en el país construido sobre un sistema lagunar. Su construcción forma parte de una estrategia integral para el desarrollo del sureste mexicano, que incluye iniciativas como el Tren Maya, la creación de un nuevo Distrito Financiero y la modernización de carreteras y aeropuertos.

Construyendo puentes

En su mensaje, la presidenta, Claudia Sheinbaum, subrayó el enfoque de su administración en la transparencia y el desarrollo social: “Donde antes había corrupción hoy hay honestidad, donde antes se construían barreras hoy se construyen puentes”, expresó.

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Con la inauguración del #PuenteNichupté, #Cancún fortalece su conectividad con una obra de 11.2 km que transforma la manera de llegar, moverse y disfrutar este paraíso. Este moderno puente no solo reduce tiempos de… pic.twitter.com/LH9FNaGzgM — SECTUR México (@SECTUR_mx) May 3, 2026

Tras el corte del listón inaugural, Sheinbaum, acompañada de autoridades federales y estatales, reconoció el trabajo de quienes participaron en la construcción de la obra. Además, pidió reconocer a los trabajadores de la construcción, quienes celebran su día este 3 de mayo.

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