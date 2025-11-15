¿Cuáles Son las Playas Gratuitas en Tulum, Quintana Roo en las que Se Habilitó el Acceso?

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa y la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, anunciaron la habilitación de dos accesos libres a las playas dentro del Parque del Jaguar, en Tulum.

Dentro del Parque del Jaguar existen cinco playas a las cuales todo el público podrá ingresar los 365 días del año.

El acceso tradicional tendrá dos opciones: El ingreso directo a la playa y el ingreso al Parque del Jaguar.

Parque del Jaguar

El área natural protegida el Parque del Jaguar, cuenta con un museo, torre de avistamiento y sendero de 4 kilómetros para recorrerlos caminando, corriendo o en bicicleta.

Las playas del Parque del Jaguar son:

Playa Santa Fe

Playa Pescadores

Playa Maya

Playa del Mangle

Además de estos nuevos accesos en la zona costera, están para disfrutar de manera gratuita:

La Playa Conchita en el kilómetro 5.5

en el kilómetro 5.5 La Playa El Pueblo

Se mejoró el acceso tradicional haciéndolo más claro, limpio y cómodo, la zona cuenta con señalización visible, orientación desde la carretera hasta los puntos de entrada, vigilancia y reglas de convivencia.

Con estas señalizaciones los visitantes conocerán que existe la opción de acceder de manera gratuita a las playas y la opción de visitar la zona arqueológica y pagar la entrada al Parque del Jaguar.

Historias recomendadas:

Con información de Gobierno de Quintana Roo.

LECQ