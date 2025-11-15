Inicio Estados ¿Cuáles Son las Playas Gratuitas en Tulum en las que Se Habilitó el Acceso?

Existen cinco playas dentro del Parque del Jaguar a las cuales todo el público podrá ingresar los 365 días del año

¿Cuáles Son las Playas Gratuitas en Tulum, Quintana Roo en las que Se Habilitó el Acceso?

Señalización de acceso gratuito a una playa de Tulum. Foto: Gobierno de Quintana Roo

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa y la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, anunciaron la habilitación de dos accesos libres a las playas dentro del Parque del Jaguar, en Tulum.

Dentro del Parque del Jaguar existen cinco playas a las cuales todo el público podrá ingresar los 365 días del año.

El acceso tradicional tendrá dos opciones: El ingreso directo a la playa y el ingreso al Parque del Jaguar.

Parque del Jaguar

El área natural protegida el Parque del Jaguar, cuenta con un museo, torre de avistamiento y sendero de 4 kilómetros para recorrerlos caminando, corriendo o en bicicleta.

Las playas del Parque del Jaguar son: 

  • Playa Santa Fe
  • Playa Pescadores
  • Playa Maya
  • Playa del Mangle

Además de estos nuevos accesos en la zona costera, están para disfrutar de manera gratuita:

  • La Playa Conchita en el kilómetro 5.5 
  • La Playa El Pueblo 

Se mejoró el acceso tradicional haciéndolo más claro, limpio y cómodo, la zona cuenta con señalización visible, orientación desde la carretera hasta los puntos de entrada, vigilancia y reglas de convivencia.

Con estas señalizaciones los visitantes conocerán que existe la opción de acceder de manera gratuita a las playas y la opción de visitar la zona arqueológica y pagar la entrada al Parque del Jaguar.

Con información de Gobierno de Quintana Roo.

