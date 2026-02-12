Cuestionan Resultados de la Consulta de Revocación de Mandato de Salomón Jara en Oaxaca

Oaxaca fue el primer estado en realizar una consulta de revocación de mandato del gobernador, el pasado 25 de enero, sin embargo, varias voces han criticado el ejercicio por diversas irregularidades como acarreo, embarazo de urnas y maquillaje de cifras para favorecer la opción “que siga en la gubernatura”.

Raúl Pérez, habitante de Oaxaca

Hay varias ahí que no vinieron a votar y tienen sello. ¿Qué pasó ahí entonces?, ¿por qué salió mi nombre? para empezar.

Y así otros testimonios

Yo salí a votar porque yo sí quería que se fuera... Pero, pues con el poder... Maquillaron mucho las cifras.

Noticia relacionada: Oaxaca: Salomón Jara Ganó en la Revocación, pero Perdió la Capital

Ciudadanos, partidos opositores y principalmente el Partido del Trabajo, aliado de MORENA, cuestionaron los resultados de la Consulta de Revocación de Mandato que favoreció al gobernador morenista de Oaxaca, Salomón Jara.

Dante Montaño, diputado del PT en Oaxaca

Urnas llenas de votos en carrusel, casillas embarazadas, acarreo descarado.

Repartición de mantas

Aquí tenemos toda la mercancía que se le dará a la gente que apoya a Salomón Jara.

Alejandra García, diputada Movimiento Ciudadano Oaxaca

Hay un video público en la cual, pues están entregando mantas a mujeres artesanas. Es lamentable el lucrar con las necesidades de la gente.

Cuántos participaron en la revocación de mandato

El Instituto Electoral de Oaxaca informó que por la revocación del mandato de Salomón Jara se registraron 357 mil 25 votos, equivalente al 38 % de la participación.

Y a favor de que siga en la gubernatura 550 mil 274 votos, que es el 58 % de la votación.

De acuerdo con las denuncias del PT y Movimiento Ciudadano los supuestos votos ilegales en favor del gobernador ascienden a más de 250 mil.

Francisco Munguía, asesor del PT Oaxaca

Sí quitamos todos los votos anormales en el último cálculo.

La poca gente que salió a votar en una proporción dos a uno, pide que se vaya.

Denuncian irregularidades

El PT denunció supuestas anomalías en 300 de las 2 mil 812 casillas instaladas.

Dos casillas registraron votaciones de 102 y 101 %, es decir, se registraron más votos que los anotados en la lista nominal.

En 11 casillas votaron el 100 %

287 Casillas, entre 60 Y 99 % participación ciudadana.

Oscar Ramírez, abogado PT Oaxaca

Hay una votación sistemáticamente anómala en lugares en donde ni siquiera votan. Seguramente ahí la operación fue con todo.

También fueron denunciadas 49 casillas que en el cómputo oficial registraron una votación mayor que la anotada en las actas de escrutinio.

Cecilia Romualdo, secretaria del Comité Popular por la revocación de mandato

Hubo casillas donde realmente no había flujo de votantes y de la nada, pues surgían miles de votos.

570 municipios

Del análisis de los resultados oficiales se desprende que de los 570 municipios en 191, en los que están los centros políticos y económicos más importantes de la entidad, ganó la revocación de mandato por pérdida de confianza.

Solo en la capital oaxaqueña 7 de cada 10 participantes votaron porque se fuera Salomón Jara.

También perdió en Huajuapan, Salina Cruz, Xoxocotlán y Santo Domingo, 5 de los municipios más grandes de Oaxaca.

Creen que el pueblo de Oaxaca se está chupando el dedo.

El PT, PRD y Movimiento Ciudadanos impugnaron los resultados de la consulta y solicitaron su anulación.

