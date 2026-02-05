Oaxaca: Salomón Jara Ganó en la Revocación, pero Perdió la Capital

Salomón Jara “ganó” la revocación de mandato, pero el resultado dejó una señal política incómoda: las principales ciudades de Oaxaca votaron para sacarlo del cargo. Más de 350 mil personas se movilizaron contra el gobernador y la oposición se impuso en la capital y en la mayoría de los municipios grandes.

Oaxaca dejó una lección: se puede ganar en las urnas y aun así perder las ciudades con más peso. La revocación de mandato sí puede ser una medición pública del desgaste en la popularidad de un gobernador que llegó al poder tras haber arrasado.

La grieta urbana: dónde perdió el gobernador

En 191 de los 570 municipios ganó la opción de revocar el mandato. Entre ellos están los centros políticos y económicos más importantes del estado.

En Oaxaca de Juárez, la capital, 7 de cada 10 votantes votaron a favor de que Jara se fuera.

El gobernador perdió 5 de los 7 municipios más grandes: Huajuapan, Salina Cruz, Santa Cruz Xoxocotlán, Santo Domingo

Tehuantepec y, como se dijo, la capital.

En otras palabras: donde vive y vota más gente, Jara perdió.

Revocación de Mandato de Gobernador de Oaxaca 2026. Fuente: N+ con datos del OPLE

¿Cómo entonces ganó el “Se queda”?

Las pistas apuntan a la movilización electoral.

En los municipios donde ganó Jara, votó mucha más gente, proporcionalmente, que en los municipios donde perdió, fenómeno que se repitió a nivel de secciones electorales.

El caso más claro es Juchitán:

73.8% votó para que siguiera el gobernador .

. Participó 46% de la lista nominal, 16 puntos más que el promedio estatal.

Revocación de Mandato de Gobernador de Oaxaca 2026. Fuente: N+ con datos del OPLE

Su fuerza sigue concentrada en la sierra sur, el istmo y la mixteca, mientras que en los valles centrales y zonas urbanas la oposición es mayor.

Revocación de Mandato de Gobernador de Oaxaca 2026. Fuente: N+ con datos del IEPCO

El dato duro: qué pasó en números

El domingo 25 de enero votaron 935,500 personas, el 29.9% de la lista nominal.

58.8% votó porque Jara se quedara.

38.1% votó por revocarlo.

El resultado no fue vinculante porque la Constitución de Oaxaca exige 40% de participación.

¿Por qué esto sí importa?

Aunque legalmente no cambió nada, políticamente sí cambió.

Jara ganó la gubernatura en 2022 con 62% de los votos .

. Ahora, en un ejercicio “sin partidos” en uno de los estados más morenistas, cientos de miles votaron contra él.

Nunca antes un gobernador en funciones se había sometido a la revocación de mandato, cuyo resultado es un rechazo urbano evidente en los resultados.

El contexto nacional

Este es el primer ejercicio de revocación de mandato estatal en México.

Comparativo de Participación Ciudadana en Oaxaca. Fuente: N+ con datos del INE e IEPCO

Para comparar:

Revocación de mandato de AMLO en 2022:

90% votó por que se quedara (94.7% en Oaxaca).

Participación nacional: 17.7% (23.6% en el estado).

Consulta 2021 sobre expresidentes:

97.7% votó a favor (97.6% en Oaxaca).

Participación nacional: 7.1% (10.3% a nivel estatal).

Oaxaca, con casi 30% de participación en la revocación de mandato, tuvo una participación muy superior a cualquier antecedente federal.

Lo que viene

Hoy 22 estados ya incluyen la revocación de mandato en su Constitución , aunque en 7 todavía falta la ley secundaria.

, aunque en 7 todavía falta la ley secundaria. 10 estados ni siquiera la han incorporado.

Oaxaca ya marcó el precedente: un gobernador puede sobrevivir legalmente, pero salir políticamente herido.

Historias recomendadas