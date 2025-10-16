En Hidalgo, las historias de la tragedia por las lluvias de la semana pasada se cuentan por doquier; decenas de familias se quedaron sin hogar, sin bienes y sin qué comer, pero unas más perdieron a seres queridos por el embate de una tormenta como no se registraba en años.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reportó 21 fallecidos en este estado.

También informó que 49 personas siguen en calidad de no localizadas.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), hay 28 municipios afectados y 84 localidades incomunicadas.

Juan fue sepultado por un alud

La madrugada del jueves 9 de octubre, la desgracia cayó sobre la casa de Clara Fortina Martínez, cuando su hijo Juan fue sepultado por un alud de toneladas de tierra en la comunidad de Madho, en Tenango de Doria, Hidalgo.

Cuando yo volteé, nomás escuché una explosión, como si una cosa hubiera explotado; cuando yo volteé mis hijos ya no estaban. Ya todo lo que estaba de la casa estaba en la carretera, un montón de tierra, ya no se veía nada, si era casa o era carretera. Mi hijo ya no estaba.

Juan Carlos tenía 27 años y era el menor de siete hermanos; no tenía esposa ni hijos, pero se hacía cargo de sus padres.

Ángel alcanzó a correr

El día que murió, Juan estaba con su hermano Ángel; ambos ayudaban a sus padres a desalojar la casa en la que vivían, pues las lluvias del día anterior ya empezaban a desgajar algunos cerros de su comunidad y eso los puso en alerta.

“Me dijo: hay que apurarle, mamá, vamos a hacer de comer y nos vamos a salir”, contó doña Clara.

Ángel expuso por su parte que se salvó porque corrió al momento que vio el lodo desprenderse; su hermano intentó hacer lo mismo, pero al brincar se atoró.

“Le dije que se apurara porque ya venía todo el cerro arriba, corrimos pero vi cuando él se resbaló y se atoró de una casa que estaba abajo. Yo, cuando voló la loza, fue cuando me pegó en una costilla y me llevó entre el lodo”, contó.

Padre, madre y hermano vieron y escucharon el momento justo en el que Juan desapareció. No pudieron hacer nada, pero regresaron un par de horas después.

Historias de la Tragedia por Lluvias: En Hidalgo, Juan fue Sepultado por un Alud de Toneladas de Tierra

Así localizaron a Juan

La familia no durmió, salió en la madrugada a gritarle a Juan para ver en dónde lo encontraban. Pero desgraciadamente, encontraron su cuerpo sin la cabeza.

Su cabeza fue localizada unos kilómetros adelante por su perrita galleta.

De acuerdo con cifras oficiales, en Hidalgo al menos 21 personas murieron tras las fuertes lluvias de la semana pasada. Dijeron que las principales causas fueron:

Caída de árboles.

Inundaciones.

Desbordamiento de ríos.

Deslizamientos de cerros que arrastraron casas con todo y sus habitantes.

Sin embargo, los pobladores de la región otomí-tepehua afirman que las muertes fueron ocasionadas por una omisión del estado y protección civil.

“La mayoría de los vecinos estábamos situados en la comunidad, esto fue algo inesperado, la verdad no se pronosticaba, no había ninguna alarma, ninguna advertencia y pues todos estuvimos aquí en la comunidad las dos noches y un día que estuvo lloviendo sin parar”, dijo Jesús Pérez.

Delegado perdió a dos vecinas

Jesús Pérez Velazco es delegado de la comunidad de El Nanhdo, en San Bartolomé Hidalgo, una comunidad cafetalera en la sierra de Hidalgo. A diferencia de Clara, él no perdió a un hijo, pero sí a dos vecinas que lo vieron crecer desde que era niño.

“Son vecinos que estuvieron conviviendo con nosotros prácticamente desde nuestra niñez, porque la señora que se quedó sepultada pues sí era una señora grande y es la que estuvo viviendo aquí toda su vida”, contó.

La mujer a la que Jesús se refiere era Librada San Agustín, de 85 años, quien murió junto a su hija Carolina San Juan el viernes pasado, luego de que uno de los cinco deslaves que hubo en su comunidad arrasara con su casa y, al mismo tiempo, con ellas.

Ambas estaban en su casa durmiendo con tres de sus familiares, pero ellos se salieron cuando vieron que la lluvia se intensificó. Librada y Carolina prefirieron quedarse en casa y el alud las sorprendió ahí.

Familia, amigos y vecinos de otras comunidades pasaron dos días tratando de rescatar los cuerpos de las dos mujeres, pero el lodo era tanto que no pudieron, así que esperaron al arribo de maquinaria.

Dos días se tardó en llegar esa máquina y un día entero tardó en desenterrar los restos. Hoy, a pesar de lo ocurrido, nadie se ha acercado a la comunidad, y ambas familias se quedaron sin casa.

