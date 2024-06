El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, informó la detención de una mujer de 25 años, quien presuntamente participó en el homicidio del niño Dante Emiliano de tan solo 12 años de edad.

Video: Capturan a Mujer por el Asesinato del Niño Dante Emiliano, en Paraíso, Tabasco

A 10 días de que Dante Emiliano fuera asesinado afuera de la casa de su abuela en el municipio de Paraíso, en Tabasco, el gobernador reveló que la Fiscalía General del Estado detuvo a la sospechosa por el asesinato identificada como Nancy del Carmen ‘N’ en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

No obstante, aseguró que esta mujer solo es una de las tres personas que estarían involucradas en el asesinato del niño de 12 años.

Aseguró que continúan con los trabajos de gabinete y de campo para dar con el paradero de las otras dos personas que estarían involucradas en el homicidio de Dante Emiliano.

Agresora conocía a la Familia de Dante Emiliano

Según el testimonio de la madre de Dante Emiliano, el niño no conocía a los agresores; sin embargo, el gobernador aseguró que la Fiscalía General del Estado de Tabasco tiene evidencia documentada de que la detenida sí conocía a la familia de la víctima.

Dante Emiliano murió a unos pasos de la casa de su abuela el pasado 21 de mayo después de recibir varios impactos de bala tras, presuntamente, resistirse a un secuestro en las calles del municipio de Paraíso, en Tabasco. Su caso se viralizo luego de que se diera a conocer un video en el que el pequeño Dante gritaba "no me quiero morir, no me quiero morir" mientras era atendido por vecinos.

