Decomiso de Arsenal en Tabasco, Zacatecas: Encuentran Decenas de Armas Largas y Explosivos
Autoridades federales informaron sobre el decomiso de decenas de armas y explosivos en un municipio de Zacatecas
Autoridades federales informaron hoy 4 de diciembre de 2025 sobre el decomiso de un arsenal en el municipio de Tabasco, Zacatecas, donde hallaron decenas de armas largas y explosivos.
Apenas el pasado miércoles se informó de la detención de Gustavo 'N', un presunto narcotraficante clave vinculado con los Beltán Leyva y quien cuenta con un proceso ante autoridades de Estados Unidos de América.
Decomisan armas en Tabasco, Zacatecas
En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detalló que fueron decenas de armas largas las que decomisaron y enlistó el arsenal encontrado.
- 31 armas largas.
- 129 cargadores.
- 2,760 cartuchos.
- 12 Artefactos Explosivos Improvisados.
- 12 paquetes con carga explosiva (20 kg aproximadamente de pólvora).
- 1 rollo de cordón detonante.
- 3 vehículos.
- Equipo táctico diverso.
Noticia relacionada: Disparos en Tianguis Navideño de Ecatepec: Detienen a ‘El Balú’, Integrante de ‘La Chokiza’.
La Defensa informó que el decomiso del arsenal fue el 3 de diciembre de 2025, cuando integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, realizaron reconocimientos en la comunidad La Barranca, municipio de Tabasco, Zacatecas.
Además del decomiso de armas, explosivos y equipo táctico, se reportó la detención de 3 personas, sin que se revelaran detalles de a qué grupo delictivo posiblemente podrían pertenecer.
