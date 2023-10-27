Decomiso de Arsenal en Tabasco, Zacatecas: Encuentran Decenas de Armas Largas y Explosivos

Autoridades federales informaron hoy 4 de diciembre de 2025 sobre el decomiso de un arsenal en el municipio de Tabasco, Zacatecas, donde hallaron decenas de armas largas y explosivos.

Apenas el pasado miércoles se informó de la detención de Gustavo 'N', un presunto narcotraficante clave vinculado con los Beltán Leyva y quien cuenta con un proceso ante autoridades de Estados Unidos de América.

Video: Sonora Primer Lugar en Decomiso de Armas y Pistolas en México

Decomisan armas en Tabasco, Zacatecas

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detalló que fueron decenas de armas largas las que decomisaron y enlistó el arsenal encontrado.

31 armas largas.

129 cargadores.

2,760 cartuchos.

12 Artefactos Explosivos Improvisados.

12 paquetes con carga explosiva (20 kg aproximadamente de pólvora).

1 rollo de cordón detonante.

3 vehículos.

Equipo táctico diverso.

Noticia relacionada: Disparos en Tianguis Navideño de Ecatepec: Detienen a ‘El Balú’, Integrante de ‘La Chokiza’.

La Defensa informó que el decomiso del arsenal fue el 3 de diciembre de 2025, cuando integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, realizaron reconocimientos en la comunidad La Barranca, municipio de Tabasco, Zacatecas.

Además del decomiso de armas, explosivos y equipo táctico, se reportó la detención de 3 personas, sin que se revelaran detalles de a qué grupo delictivo posiblemente podrían pertenecer.

Historias recomendadas: