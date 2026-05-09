Denuncia Morena Intento de Feminicidio contra Integrante del Partido en Coahuila

El partido Morena condenó enérgicamente la tentativa de feminicidio contra Delia Aurora Hernández Alvarado, candidata por el Distrito 4 en San Pedro, Coahuila. Durante actividades políticas en territorio, un grupo armado con bates y fierros agredió físicamente a la diputada y a los integrantes de su equipo. El comunicado señala directamente a Edgar Sánchez, del PRI-UDC, como responsable de organizar y operar el ataque en el lugar de los hechos.

De acuerdo con el comunicado oficial, el partido identifica a Edgar Sánchez, integrante del PRI-UDC, como el responsable intelectual y material de coordinar el ataque en el sitio.

Exigen investigación

La dirigencia de Morena señaló que la magnitud de la violencia empleada puso en riesgo la vida de los brigadistas y de la propia Hernández Alvarado, lo cual representa un acto de violencia política que busca intimidar y frenar la participación ciudadana en la región.

Ante esta situación, el partido hizo un llamado urgente a la Fiscalía del Estado para que inicie una investigación exhaustiva bajo el cargo de tentativa de homicidio, con el fin de evitar que se minimice una agresión que incluyó amenazas directas contra una servidora pública.

📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:



Denuncia Morena agresión física en tentativa de feminicidio contra nuestra candidata Delia Hernández, en Coahuila



•⁠ ⁠La diputada Hernández Alvarado, candidata por el Distrito 4, sufrió agresión física junto a integrantes… pic.twitter.com/fDaIcK5iHN — Morena (@PartidoMorenaMx) May 9, 2026

También solicitaron al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) que se otorguen de inmediato las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad física de la candidata durante el resto del proceso electoral.

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