Denuncian en Sonora que Obra Ferroviaria Provoca Daños Millonarios

Docenas de trabajadores de empresas proveedoras de una obra de reubicación ferroviaria entre Ímuris y Nogales, se manifestaron en Sonora.

Los trabajadores bloquearon parcialmente la Carretera Federal 15, lo que provocó largas filas y caos en la entrada de la ciudad fronteriza.

Denuncian la falta de pago correspondiente a un año de labores.

A decir de habitantes y trabajadores, las obras, que iniciaron en 2023, no fueron consultadas y están provocando daños millonarios.

Carlos Kempton Torres cultivaba 22 mil plantas de chile chiltepín en su rancho, en el municipio de Ímuris, Sonora, producía 300 kilos del chile "oro rojo", con ganancias de más de 800 mil pesos, al año.

En un terreno de 23 hectáreas, también tenía una huerta con 200 árboles frutales, así como pozos y represas de agua para regar cultivos de maíz, frijol y pastura para su ganado.

Hace más de dos años, llegó la obra del Tren Sonora y arrasó con el rancho que durante 50 años se usó para la agricultura y ganadería.

Al respecto Carlos Kempton indicó:

Con esto me desbarataron todo aquí, mi proyecto me lo arruinaron. Está en una completa desolación, desamparados

Le destruyeron dos casas, los cultivos y arboles fueron arrancados, los pozos y represos de agua fueron sepultados con toneladas de tierra para construir un terraplén de tres metros de altura por donde pasarán las vías del ferrocarril.

Video: Denuncian que Obra Ferroviaria en Sonora Provoca Daños Millonarios

Desde el 2023, el gobierno federal impuso la obra del Tren Sonora sin consultar a la población para beneficiar al ferrocarril de carga de Ferromex, propiedad de Grupo México, que va del puerto de Guaymas, llega a Hermosillo, atraviesa la ciudad de Nogales y cruza a Arizona, Estados Unidos, la ruta tiene 143 años que circula a un costado de la carretera federal.

En el tramo de Ímuris hacia Nogales se empezó a construir un nuevo trazo de 63 km, desviaron la ruta para conectarla al ferrocarril que circula de Cananea a Nogales con cargamento de las minas de Grupo México.

En está reubicación las autoridades reportan que se han gastado más de 12 mil millones de pesos y la obra no lleva ni un 50% de avance.

Actualmente los trabajos se encuentran suspendidos en varios tramos de la obra por falta de pago a constructoras, transportistas, proveedores de servicios y trabajadores, desde hace meses les adeudan millones de pesos.

Un trabajador de obra del Tren Sonora indicó:

Les deben casi 11, 12 mdp, ahí van pipas, van lo que viene siendo dompes, transportes, muchas cosas por eso ahorita pararon todo

Pago por derecho de vía

Funcionarios del gobierno de Sonora reportaron haber pagado 690 millones de pesos por derecho de vía, en 100 hectáreas afectadas por la reubicación de las vías del tren, pero a los afectados solo les pagaron la mitad de lo reportado.

A la familia Kempton le dieron 2 millones 300 mil pesos por el terreno de cultivo que les quitaron y las dos casas que les destruyeron.

"No se vale. Pero qué vamos a hacer en contra del gobierno", señaló Carlos Kempton Torres, agricultor y ganadero afectado.

La obra pasará en medio del rancho de Alonso Pesqueira con infraestructura ganadera, almacenes y pozos de riego electrificados.

Ofrecieron pagarle: un millón 58 mil pesos por los daños y como no hay recursos amenazaron con expropiarle su terreno.

Alonso Pesqueira, agricultor y ganadero afectado señaló:

Este es exactamente por donde pasaría el tren para ir a entroncar con aquellas vías del tren existentes. No le están dando ningún valor a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros producimos, me dijeron que ellos van sobre la expropiación

En abril de 2024 los funcionarios del gobierno de Sonora se comprometieron con 80 productores afectados a construir los pasos de vehículos y de ganado para cruzar las vías del tren, que dividió sus ranchos y repararían los pozos de agua y los daños provocados, pero nada se ha cumplido.

"Estamos bien indignados, nos sentimos bien atropellados por parte de las autoridades", aseguró Carlos Kempton Torres.

Historias recomendadas:

Con información de Fátima Monterrosa y Fernando Guillén

LECQ