Desaparece Sacerdote de Guerrero: Bertoldo Pantaleón Estrada Es Párroco de San Cristóbal

La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, en el estado de Guerrero, reportó la desaparición del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, por lo que pidió a las autoridades la activación del protocolo de búsqueda correspondiente.

En redes sociales, difundió una circular firmada por el obispo José de Jesús González Hernández, en la que alertó sobre la desaparición del padre, quien fue visto por última vez en el municipio de Cocula.

¿Quién es el padre Bertoldo Pantaleón?

De acuerdo con la Iglesia católica, el sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, de 58 años de edad, es párroco de la iglesia de San Cristóbal en la comunidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, Guerrero.

Fue reportado como desaparecido luego de haber sido visto por última vez el pasado sábado 4 de octubre en la comunidad de Azcala, Cocula.

De acuerdo con la ficha de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Guerrero (CEBP), Pantaleón Estrada portaba guayabera azul rey con franjas verticales, pantalón de vestir oscuro y huaraches al momento de su desaparición.

Diócesis pide orar por el bienestar del sacerdote

En su comunicado, el obispo de Chilpancingo-Chilapa pidió a los presbíteros de la entidad rezar por la pronta localización del sacerdote Bertoldo Pantaleón.

En estos momentos ya he pedido a nuestras autoridades civiles que activen el protocolo de búsqueda y localización del padre Bertoldo.

El obispo José de Jesús González además solicitó a los sacerdotes “evitar las especulaciones y mantener un espíritu optimista en medio de la adversidad”.

“Ruego al presbiterio que eleven sus oraciones en las diferentes comunidades parroquiales para que sea respetada la integridad de su persona y sea localizado con bien. Por este momento tan delicado que estamos viviendo pido a todo el presbiterio evitar las especulaciones y mantener un espíritu optimista en medio de la adversidad”, puntualizó.

