Se Descarrila Tren en Veracruz, en los Límites Entre Córdoba y Fortín

La tarde de este domingo se registró el descarrilamiento de un tren en la colonia Santa Isabel, en los límites de Córdoba y Fortín, Veracruz, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y el cierre de la circulación en la zona.

Cinco vagones se descarrilaron cuando el tren descendía de Orizaba hacia Córdoba. Los furgones transportaban cemento gris y alimento para pollo, materiales que quedaron esparcidos sobre las vías.

Autoridades reportaron que no hubo lesionados, al menos cinco personas presentaron crisis nerviosas, entre ellos vecinos de la colonia, quienes fueron atendidos por distintas corporaciones de auxilio.

Cuerpos de emergencia trabajan en el lugar. Foto: Rescatistas Primeros Respondientes Fortín, Veracruz.

Daños menores

Aunque los vagones volcados no impactaron directamente viviendas, se registraron daños menores, principalmente en la barda de un motel cercano.

El incidente fue reportado por habitantes de la zona, lo que permitió la rápida intervención de cuerpos de Protección Civil y emergencia de Fortín y Córdoba, quienes continúan trabajando en el lugar. La calle principal de la colonia Santa Isabel permanece cerrada mientras se realizan las labores de atención y retiro de los vagones.

Historias recomendadas:

Tres Muertos y una Mujer Herida tras Dos Balaceras en Plaza Cuatro Ríos, Culiacán

Temblor en México Hoy, 3 de Mayo 2026: Magnitud y Dónde Fue el Epicentro del Sismo