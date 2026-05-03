Tres Muertos y una Mujer Herida tras Dos Balaceras en Plaza Cuatro Ríos, Culiacán

Dos balaceras registradas con una diferencia de aproximadamente hora y media en las inmediaciones y al interior de la plaza Cuatro Ríos, en el sector Tres Ríos, dejaron como saldo tres personas sin vida, una mujer lesionada y el aseguramiento de armas y vehículos.

El primer ataque ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando un joven fue asesinado a balazos mientras circulaba en un vehículo color blanco sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso. Tras ser interceptado por sujetos armados, perdió el control del vehículo, subió a la banqueta y se impactó contra unidades estacionadas. Durante esta agresión, una mujer que viajaba en un vehículo resultó herida por una bala perdida y fue trasladada a un hospital.

Noticia relacionada: Hombre Armado Ataca a Familia y Policías en Los Mochis, Sinaloa

Se registra segunda balacera y activan operativo en Culiacán

Mientras las autoridades realizaban las diligencias, alrededor de las 3:30 de la madrugada se registró una segunda balacera dentro de la plaza comercial, lo que provocó pánico entre los asistentes. En el lugar fueron localizados dos hombres sin vida, además de un fusil de asalto y una pistola que quedaron asegurados.

Elementos del Ejército, Guardia Nacional y corporaciones policiacas implementaron un operativo en la zona, manteniendo bajo resguardo a las personas que se encontraban antros y restaurantes- bar de dicha plaza hasta controlar la situación.

Los tres cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde permanecen sin identificar.

Redacción N+ Sinaloa

Historias recomendadas: